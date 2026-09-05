Modelul economic al decidenților nu ține cont de realitățile pieței, care nu este organizată și sufocă clientul cu prețuri mari, susține omul de afaceri Mohammad Murad. Acesta a prezentat, în studioul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, un model gândit special pentru ca producătorii agricoli locali să scape de samsarii din piețe. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Murad: Orice vrei să faci, durează ani de zile

Concret, omul de afaceri de origine libaneză a propus un model de revitalizare a comerțului cu produse agroalimentare. Efectul ar fi că românii pot avea acces direct la prețurile de producător, fără adaosurile exagerate din supermarket.

„Cea mai mare problemă sunt taxele. Taxele pe salarii, care sunt foarte mari, taxele locale, care sunt din ce în ce mai mari, birocrația care ne omoară pe toți. Adică orice vrei să faci, durează ani de zile și cred că piața nu este organizată. Eu vă arăt o chestie foarte simplă. Noi cumpărăm de 3-4 ori prețul de producție. Chiar am făcut un târg de legume în Mangalia și am luat 3-4 tiruri de legume, direct din câmp și am adus la oameni, ca să aibă șansă de a cumpăra la preț de câmp, de producători. Vă rog să constatați singur unde trăim noi. Din păcate, politicienii nu au cultura în care să fie pragmatici”.

Varza pleacă cu 0,70 lei de la producător și se vinde cu 2,4 lei

Deputatul AUR a dat și exemple concrete ale proiectului său, pe care îl consideră o soluție facil de implementat, în studioul Gândul.

„Varza cu transportul în Constanța costă 0,90 de bani. Deci sub 1 leu. La Kaufland, 2,50 lei. La Mega Image, 2,50 lei. La Lidl, 2,50 lei. Și la Penny au fost oferte speciale, în locul 50. Întrebarea mea, cel care o produce o vinde cu 0,70 lei. Unde e munca lui, unde e grija lui? Nu se respectă niște reguli. Uitați-vă. La pepene, acuma, care e sezon de pepene. Noi luăm din câmp cu 0,60, 0,50. Este la supermarket 1,40. Și la Lidl, 1,80, la Mega 2 lei”.

Soluția lui Murad

Concret, deputatul AUR propune ca toată marfa să fie vândută în parcările publice goale, în care producătorii să plătească doar parcarea pe ziua respectivă.

Acum v-am arătat problema. Dacă-mi dați voie să vă dau și soluții. Roșiile, un leu la 5 lei. Am o inițiativă acum în Parlament, care spune așa. Orice om care produce, ca și în Italia, Spania, Grecia,are dreptul de a vinde marfa oriunde este permisă parcare. În anumite zone clare unde poate să vină cu dubița, încât contactul între el și consumator să nu fie prin intermediar. Însemnând că mă duc eu,în special în weekend… Dacă mergeți în Italia și vedeți peste tot, și Grecia, vedeți peste tot că se poate vinde.

„ M i se pare total incorect ce se întâmplă”

În context, invitatul a reamintit cazul scandalos cu bătrâna căreia Poliția Locală din sectorul 1 i-a distrus marfa. Dacă planul său ar fi implementat, astfel de cazuri ar dispărea, a conchis politicianul.

„Chiar oriunde se poate pune. Și în parcare, orice parcare publică, care sunt goale, cum e Piața Constituției de exemplu. Și vin cu 5 mașini, am parcat, plătesc parcareși vând către oameni. Piețele sunt pline de mafioți, de niște intermediari. Dacă vine unul cu roșii în piață, n-are unde să le vândă. Cred că vine Poliția locală. Și avem un caz. Eu o să caut pe doamna de la piața din Dorobanți. Mă duc acolo să vorbesc cu dânsa. Mi se pare total incorect ce se întâmplă. Cel mult putea să confiște marfa, dar ca să arunci pe stradă… asta-i umilință. Asta-i lipsă de respect, de educație”.

În aceeași intervenție, omul de afaceri Mohammad Murad a mai menționat că măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan au forțat închiderea a sute de mii de firme, care ar putea umple simbolic un cimitir.