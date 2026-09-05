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Un joc din copilărie, transformat în Campionat Mondial. 400 de concurenți se întrec pe o insulă din Scoția la aruncarea pietrelor pe apă

Competiție de aruncat cu pietre Scoția
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Un joc îndrăgit de mulți încă din copilărie a ajuns să aibă propriul Campionat Mondial. Aproximativ 400 de participanți se adună pe o insulă din Scoția, unde se întrec pentru a vedea cine poate face o piatră să ricoșeze cât mai departe pe suprafața apei.

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Concurenți din peste 30 de țări ajung anul acesta în vestul Scoției pentru una dintre cele mai neobișnuite competiții din lume. Unii dintre participanți au călătorit chiar din Canada sau Noua Zeelandă ca să ia parte la întrecere. Evenimentul se desfășoară astăzi, 5 septembrie, pe insula scoțiană Easdale.  Ediția din acest an stabilește și un record în privința numărului de țări reprezentate la Campionatul Mondial de aruncat pietre pe apă, potrivit BBC.

Numărul maxim de persoane care pot participa este de 400 de concurenți

La ediția din acest an vor participa 400 de persoane. Jumătate dintre ele și-au câștigat locul după rezultatele obținute la ediția trecută sau la alte competiții organizate în lume. Celelalte 200 de locuri au fost oferite prin tragere la sorți, pentru că numărul celor care vor să intre în concurs este mult mai mare.

Easdale are, în mod obișnuit, aproximativ 60 de locuitori. În timpul campionatului, insula devine însă mult mai aglomerată. Organizatorii se așteaptă la aproape 2.000 de spectatori, iar aceștia vor ajunge pe insulă cu feribotul.

Insula Easdale, Scoția, Sursa: islands.scot

Insula Easdale, Scoția, Sursa: islands.scot

Pe insulă locuiau înainte 500 de oameni

Insula Easdale este cunoscută pentru vechile sale cariere de ardezie (rocă), care au susținut comunitatea timp de secole. În perioada de vârf, aici trăiau aproximativ 500 de oameni, iar roca numită ardezie era exportată inclusiv în Canada și Australia.

În 1881, un val puternic a inundat cele șapte cariere ale insulei și a afectat grav industria locală. Astăzi, una dintre aceste cariere inundate găzduiește competiția mondială de aruncat pietre pe apă.

Ideea concursului a apărut într-un pub în 1983

Prima ediție a avut loc în 1983. Ideea competiției a apărut în urma unei discuții purtate într-un pub. Din 1997, campionatul are loc în fiecare an. Singura pauză a fost în perioada pandemiei de COVID-19.

Mult timp, competiția a fost asociată în special cu participanții bărbați. În ultimii ani, tot mai multe femei și tot mai mulți copii au început să ia parte la concurs. Ediția din acest an aduce un număr record de participante și de concurenți care au mai puțin de 16 ani.

Reguli stricte pentru concurenți. Nu au voie să vină cu pietrele de acasă

Fiecare participant are trei aruncări, iar piatra trebuie să sară de cel puțin trei ori pe apă și să rămână în culoarul stabilit. La final, distanțele celor trei încercări sunt adunate. Cei mai buni pot ajunge până la peretele opus al carierei, aflat la 63 de metri.

Pietrele trebuie să provină de pe insula Easdale și să aibă sub 7,6 centimetri în diametru. Înainte de concurs, acestea sunt verificate cu „Ring of Truth” („Inelul Adevărului”).

Ring of the truth, Sursa: CBC.CA

Ring of truth, Sursa: CBC.CA

Regulile au fost înăsprite după ce, anul trecut, mai mulți concurenți au fost descalificați pentru că își șlefuiseră pietrele. La ediția din acest an, un geolog oficial va verifica pietrele și va soluționa eventualele dispute.

Jonathan Jennings este campionul de anul trecut

Jonathan Jennings, din Kentucky, a câștigat ultima ediție la masculin și a devenit primul american care s-a impus în această competiție. La feminin, Lucy Wood, din Sheffield, încearcă să obțină al șaptelea titlu.

Cei mai buni participanți ajung în finală, unde sunt desemnați campionii mondiali. Sunt acordate premii și echipelor, tinerilor și concurenților de peste 60 de ani.

Competiția are și un rol important pentru comunitatea locală. În fiecare an, aceasta strânge aproximativ 15.000 de lire sterline pentru organizații caritabile și atrage numeroși turiști pe insulă.

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