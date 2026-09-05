Prima pagină » Știri externe » Putin a dat ordin ca, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se mai efectueze atacuri asupra Kievului timp de trei zile. Care este motivul

Putin a dat ordin ca, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se mai efectueze atacuri asupra Kievului timp de trei zile. Care este motivul

Melania Agiu
Putin a dat ordin ca, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se mai efectueze atacuri asupra Kievului timp de trei zile. Care este motivul
Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele rus, Vladimir Putin, a dat ordin ca, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se mai efectueze atacuri asupra Kievului timp de trei zile. Anunțul a fost făcut de secretarul de presă al Kremliului, Dmitri Peskov, în timpul unei conferințe cu jurnaliștii.

Reprezentantul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, i-a întâmpinat pe trimișii lui Trump, sâmbătă, la aeroportul Vnukovo

Suspendarea loviturilor asupra Kievului este legată de pregătirea și desfășurarea unor întâlniri acolo, cu negociatorii americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, a explicat Peskov pentru TASS.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Anterior, presa ucraineană a raportat că și în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei a fost declarat un regim de încetare a focului, începând de la miezul nopții din 5 septembrie până la 8 septembrie.

SUA ordonaseră anterior regimului de la Kiev să înceteze atacurile asupra Moscovei și a altor regiuni rusești. Washingtonul a cerut un armistițiu din cauza prezenței negociatorilor americani în Rusia. Un avion care îi transporta pe trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și pe ginerele acestuia, Jared Kushner, a sosit deja în capitala rusă.

Putin va primi, astăzi, pe Whitcoff și pe Kushner la Kremlin, a declarat Peskov pentru TASS.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS După moneda de un dolar, chipul lui Trump apare și pe pașaportul american comemorativ. Fiul mijlociu al președintelui arată noul document
15:29
După moneda de un dolar, chipul lui Trump apare și pe pașaportul american comemorativ. Fiul mijlociu al președintelui arată noul document
ÎNARMARE Arabia Saudită cumpără arme de 5 miliarde de dolari de la americani. Ce echipamente militare vor fi livrate Riadului
14:58
Arabia Saudită cumpără arme de 5 miliarde de dolari de la americani. Ce echipamente militare vor fi livrate Riadului
CONTROVERSĂ Zelenski acuză Rusia că a atacat aeroporturile din Kiev și Borispil în mod deliberat, pentru a sabota vizita delegației din SUA
14:04
Zelenski acuză Rusia că a atacat aeroporturile din Kiev și Borispil în mod deliberat, pentru a sabota vizita delegației din SUA
RĂZBOI Negociatorii americani Witcoff și Kushner au sosit la Moscova cu o propunere trimisă de Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina
13:10
Negociatorii americani Witcoff și Kushner au sosit la Moscova cu o propunere trimisă de Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina
FLASH NEWS Încă o salvare miraculoasă în Nepal. Un bărbat a fost găsit în viată după 10 zile de la inundațiile catastrofale. La cât a ajuns numărul total al victimelor
12:50
Încă o salvare miraculoasă în Nepal. Un bărbat a fost găsit în viată după 10 zile de la inundațiile catastrofale. La cât a ajuns numărul total al victimelor
FLASH NEWS „Autobuz școlar aerian“. China a construit lifturi de sute de metri pentru 13 copii care erau nevoiți să escaladeze stâncile pentru a ajunge la școală
12:00
„Autobuz școlar aerian“. China a construit lifturi de sute de metri pentru 13 copii care erau nevoiți să escaladeze stâncile pentru a ajunge la școală
Mediafax
Bolojan, pus la zid de fostul ministru al Agriculturii: „Trebuie să plece!”
Digi24
25 de ani de la 11 septembrie: Cum a pierdut America controlul și de ce lumea nu mai privește SUA ca lider absolut
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
Există un naționalism sănătos? Discursul președintelui Nicușor Dan, sub lupa unui cunoscut analist: „Democrația nu poate exista fără el”
Mediafax
Jocul copilăriei devenit Campionat Mondial: 400 de concurenți luptă pentru titlu
Click
Îl ai deja în bucătărie. Uleiul care poate susține sănătatea inimii, creierului și digestiei
Digi24
VIDEO O vloggeriță din Coreea promovează România pe rețelele sociale: „Pare de pe altă planetă"
Cancan.ro
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat de ce ne plac cântecele păsărilor
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”

Cele mai noi

Trimite acest link pe