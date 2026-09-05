Putin a dat ordin ca, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se mai efectueze atacuri asupra Kievului timp de trei zile. Care este motivul

Președintele rus, Vladimir Putin, a dat ordin ca, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se mai efectueze atacuri asupra Kievului timp de trei zile. Anunțul a fost făcut de secretarul de presă al Kremliului, Dmitri Peskov, în timpul unei conferințe cu jurnaliștii.

Suspendarea loviturilor asupra Kievului este legată de pregătirea și desfășurarea unor întâlniri acolo, cu negociatorii americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, a explicat Peskov pentru TASS.

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Anterior, presa ucraineană a raportat că și în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei a fost declarat un regim de încetare a focului, începând de la miezul nopții din 5 septembrie până la 8 septembrie.

SUA ordonaseră anterior regimului de la Kiev să înceteze atacurile asupra Moscovei și a altor regiuni rusești. Washingtonul a cerut un armistițiu din cauza prezenței negociatorilor americani în Rusia. Un avion care îi transporta pe trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și pe ginerele acestuia, Jared Kushner, a sosit deja în capitala rusă.

Putin va primi, astăzi, pe Whitcoff și pe Kushner la Kremlin, a declarat Peskov pentru TASS.