Orașul Moscova a împlinit, sâmbătă, 879 de ani, iar Vladimir Putin a transmis un mesaj de felicitare tuturor locuitorilor capitalei ruse. Președintele a ținut un discurs la Zariadie, un district istoric situat în inima Moscovei, imediat lângă Kremlin și Piața Roșie.

„Ne amintim de faptele eroice din 1812, care au zdrobit armatele invadatoare ale întregii Europe. Aici, la periferia capitalei, hoardele naziste au primit o lovitură zdrobitoare în 1941. Drumul spre victorie a început chiar din inima Patriei. O adevărată faptă eroică a fost săvârșită de muncitorii întreprinderilor, centrelor de cercetare și birourilor de proiectare, spitalelor și clinicilor capitalei. De-a lungul lungilor ani ai Marelui Război Patriotic, aceștia au aprovizionat frontul cu arme și echipamente și au îngrijit soldați și comandanți. Astăzi, capitala, alături de întreaga țară, la fel ca acum 85 de ani, și-a mobilizat forțele pentru o cauză dreaptă comună. Zeci de mii de moscoviți luptă astăzi împotriva neonaziștilor pe linia frontului, înaintează, dând dovadă de vitejie, curaj și eroism.“, a transmis președintele rus.

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„Spitalele din Moscova aduc o contribuție semnificativă la tratamentul și reabilitarea soldaților și comandanților răniți. Aș adăuga că echipele medicale ale capitalei, împreună cu specialiști din diverse domenii, contribuie la restabilirea unei vieți pașnice și prospere în Novorossiya și Donbas.“, a mai explicat liderul de la Kremlin.

Potrivit acestuia, peste 450 de fabrici de apărare din Moscova, întreprinderi de înaltă tehnologie și companii, inclusiv cele din sectorul farmaceutic, produc, în prezent, produse pentru nevoile armatei.

„Aș dori să profit de această ocazie pentru a-mi exprima recunoștința enormă față de locuitorii Moscovei. Împreună cu dumneavoastră, împreună cu toți cetățenii țării, vom depăși orice dificultăți și orice provocări. Toate sunt temporare și trecătoare, dar Moscova și Rusia sunt eterne. Mulțumesc. La mulți ani, Moscova!”

Ziua orașului Moscova este sărbătorită anul acesta pe 5 și 6 septembrie, marcând cea de-a 879-a aniversare a capitalei Rusiei.