Eric Trump, fiul mijlociu al președintelui american, Donald Trump, este absolut încântat de noul său pașaport, pe care apare un portret al tatălui său. Într-un videoclip postat pe X, omul de afaceri în vârstă de 42 de ani le-a arătat urmăritorilor săi versiunea nouă a pașaportului comemorativ dedicat celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite, pe care apare un portret al lui Donald Trump.

„Uitați ce tocmai a sosit prin poștă”, a spus el, ținând pașaportul în fața ecranului. „Un pașaport nou.”

După câteva secunde, l-a și deschis pentru a dezvălui interiorul, care prezenta o ilustrație a președintelui, în vârstă de 80 de ani, aplecat în față, cu ambele mâini sprijinite pe biroul din fața sa. Semnătura lui Donald este tipărită deasupra cuvintelor „Statele Unite ale Americii”. Fotografia președintelui este inspirată din portretul său expus la Galeria Națională de Portrete Smithsonian din Washington.

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„Îmi place la nebunie”, a spus Eric, fiul lui Donald și al fostei soții a acestuia, Ivana Trump.

Planurile privind pașapoartele în ediție limitată au fost anunțate în aprilie. La acea vreme, oficialii au declarat că documentul de călătorie va fi disponibil exclusiv la Agenția de Pașapoarte din Washington.

Într-o declarație transmisă anterior revistei People, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a confirmat că agenția va emite doar un „număr limitat de pașapoarte cu design special” pentru a comemora cea de-a 250-a aniversare a Americii.

„Aceste pașapoarte vor avea ilustrații personalizate și imagini îmbunătățite, păstrând în același timp aceleași elemente de securitate care fac din pașaportul american cel mai sigur document din lume”, a adăugat el.

Reprezentanții oficiali au adăugat că prețul pașaportului în ediție limitată nu va diferi de cel al pașaportului american obișnuit.

Designul a suferit mai multe modificări de la momentul anunțării sale.

Într-o postare de pe Truth Social din 26 iunie, președintele a prezentat o versiune actualizată a modelului care urmează să fie lansat, scriind: „Noul pașaport al SUA, pe care scrie: «Bine ați venit, dar purtați-vă frumos!» Președintele DJT.”

O altă diferență vizibilă este faptul că semnătura sa aurie, care apărea în anunț, este acum neagră.

Pașapoartele nu sunt singurele documente care sunt modificate pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Americii.

Departamentul de Stat a anunțat anterior că Trump va apărea pe noile permise anuale pentru parcurile naționale din SUA. Săptămâna aceasta, Monetăria SUA a lansat și o monedă aurie de un dolar, cu chipul președintelui Trump pe ea.

Sursă video/ foto: Instagram/ Eric Trump