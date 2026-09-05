Prima pagină » Știri externe » După moneda de un dolar, chipul lui Trump apare și pe pașaportul american comemorativ. Fiul mijlociu al președintelui arată noul document

După moneda de un dolar, chipul lui Trump apare și pe pașaportul american comemorativ. Fiul mijlociu al președintelui arată noul document

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Eric Trump, fiul mijlociu al președintelui american, Donald Trump, este absolut încântat de noul său pașaport, pe care apare un portret al tatălui său. Într-un videoclip postat pe X, omul de afaceri în vârstă de 42 de ani le-a arătat urmăritorilor săi versiunea nouă a pașaportului comemorativ dedicat celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite, pe care apare un portret al lui Donald Trump.

Vezi galeria foto
6 poze

„Uitați ce tocmai a sosit prin poștă”, a spus el, ținând pașaportul în fața ecranului. „Un pașaport nou.”

După câteva secunde, l-a și deschis pentru a dezvălui interiorul, care prezenta o ilustrație a președintelui, în vârstă de 80 de ani, aplecat în față, cu ambele mâini sprijinite pe biroul din fața sa. Semnătura lui Donald este tipărită deasupra cuvintelor „Statele Unite ale Americii”. Fotografia președintelui este inspirată din portretul său expus la Galeria Națională de Portrete Smithsonian din Washington.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Îmi place la nebunie”, a spus Eric, fiul lui Donald și al fostei soții a acestuia, Ivana Trump.

Planurile privind pașapoartele în ediție limitată au fost anunțate în aprilie. La acea vreme, oficialii au declarat că documentul de călătorie va fi disponibil exclusiv la Agenția de Pașapoarte din Washington.

Într-o declarație transmisă anterior revistei People, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a confirmat că agenția va emite doar un „număr limitat de pașapoarte cu design special” pentru a comemora cea de-a 250-a aniversare a Americii.

„Aceste pașapoarte vor avea ilustrații personalizate și imagini îmbunătățite, păstrând în același timp aceleași elemente de securitate care fac din pașaportul american cel mai sigur document din lume”, a adăugat el.

Reprezentanții oficiali au adăugat că prețul pașaportului în ediție limitată nu va diferi de cel al pașaportului american obișnuit.

Designul a suferit mai multe modificări de la momentul anunțării sale.

Într-o postare de pe Truth Social din 26 iunie, președintele a prezentat o versiune actualizată a modelului care urmează să fie lansat, scriind: „Noul pașaport al SUA, pe care scrie: «Bine ați venit, dar purtați-vă frumos!» Președintele DJT.”

O altă diferență vizibilă este faptul că semnătura sa aurie, care apărea în anunț, este acum neagră.

Pașapoartele nu sunt singurele documente care sunt modificate pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Americii.

Departamentul de Stat a anunțat anterior că Trump va apărea pe noile permise anuale pentru parcurile naționale din SUA. Săptămâna aceasta, Monetăria SUA a lansat și o monedă aurie de un dolar, cu chipul președintelui Trump pe ea.

Sursă video/ foto: Instagram/ Eric Trump

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEGOCIERI Putin a dat ordin ca, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se mai efectueze atacuri asupra Kievului timp de trei zile. Care este motivul
15:58
Putin a dat ordin ca, începând de la miezul nopții de astăzi, să nu se mai efectueze atacuri asupra Kievului timp de trei zile. Care este motivul
ÎNARMARE Arabia Saudită cumpără arme de 5 miliarde de dolari de la americani. Ce echipamente militare vor fi livrate Riadului
14:58
Arabia Saudită cumpără arme de 5 miliarde de dolari de la americani. Ce echipamente militare vor fi livrate Riadului
CONTROVERSĂ Zelenski acuză Rusia că a atacat aeroporturile din Kiev și Borispil în mod deliberat, pentru a sabota vizita delegației din SUA
14:04
Zelenski acuză Rusia că a atacat aeroporturile din Kiev și Borispil în mod deliberat, pentru a sabota vizita delegației din SUA
RĂZBOI Negociatorii americani Witcoff și Kushner au sosit la Moscova cu o propunere trimisă de Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina
13:10
Negociatorii americani Witcoff și Kushner au sosit la Moscova cu o propunere trimisă de Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina
FLASH NEWS Încă o salvare miraculoasă în Nepal. Un bărbat a fost găsit în viată după 10 zile de la inundațiile catastrofale. La cât a ajuns numărul total al victimelor
12:50
Încă o salvare miraculoasă în Nepal. Un bărbat a fost găsit în viată după 10 zile de la inundațiile catastrofale. La cât a ajuns numărul total al victimelor
FLASH NEWS „Autobuz școlar aerian“. China a construit lifturi de sute de metri pentru 13 copii care erau nevoiți să escaladeze stâncile pentru a ajunge la școală
12:00
„Autobuz școlar aerian“. China a construit lifturi de sute de metri pentru 13 copii care erau nevoiți să escaladeze stâncile pentru a ajunge la școală
Mediafax
Bolojan, pus la zid de fostul ministru al Agriculturii: „Trebuie să plece!”
Digi24
25 de ani de la 11 septembrie: Cum a pierdut America controlul și de ce lumea nu mai privește SUA ca lider absolut
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
Pericolul care pândește democrațiile europene. Matthew Kaminski, fost redactor-șef „Politico“: „Oamenii sunt nemulțumiți că elitele i-au dezamăgit“
Mediafax
Jocul copilăriei devenit Campionat Mondial: 400 de concurenți luptă pentru titlu
Click
Îl ai deja în bucătărie. Uleiul care poate susține sănătatea inimii, creierului și digestiei
Digi24
VIDEO O vloggeriță din Coreea promovează România pe rețelele sociale: „Pare de pe altă planetă"
Cancan.ro
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat de ce ne plac cântecele păsărilor
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”

Cele mai noi

Trimite acest link pe