Fostul președinte Emil Constantinescu a susținut o prelegere la conferința de istorie dedicată marcării a 80 de ani de la alegerile fraudate din 1946 și trei decenii de la prima alternanță democratică în România post-comunistă (alegerile 1996), din cadrul Facultății de Istorie, prilej cu care le-a împărtășit studenților și membrilor audienței o serie de amintiri din perioada de după 1989.

Fostul președinte a povestit, printre altele, despre activiștii Partidului Comunist Român care se alăturaseră în număr mare Frontului Salvării Naționale, condus de Ion Iliescu, dar și despre un document pe care l-ar fi primit de la Serviciul Român de Informații, în care ar fi fost trasate indicații primite de către ofițerii Serviciului cu privire la implicarea acestora în evenimentele din timpul mineriadelor.

Emil Constantinescu a menționat, în timpul prelegerii, de mai multe ori faptul că printre minerii chemați la București de Ion Iliescu se aflau numeroși „securiști”, care îi îndrumau pe mineri spre obiectivele ce se doreau a fi vandalizate.

Rotația cadrelor sub noua umbrelă a FSN

Fostul președinte al țării a explicat că, după 1990, Frontul Salvării Naționale a adunat sub tutela sa un număr important de foști activiști ai Partidului Comunist Român, despre care Emil Constantinescu susține că s-a ezitat a se discuta în spațiul public.

Constantinescu a făcut o comparație între fostele cadre care s-au alipit de FSN și foștii nomenclaturiști adunați de Traian Băsescu în jurul său, alături de care fostul președinte a condamnat regimul comunist în plenul Parlamentului României, prilej cu care Băsescu a citat un document redactat de către un personaj controversat care avea rădăcini nomenclaturiste, și anume Vladimir Tismăneanu.

Conducerea României sub Ion Iliescu, un „regim criminal”

Emil Constantinescu a transmis că noul regim de după 1989 era unul criminal deoarece, potrivit lui Emil Constantinescu, în perioada 22-25 decembrie 1989 au fost uciși un număr mai mare de oameni decât pe întreaga perioadă a regimului Ceaușescu.

Tot în acea perioadă, numărul victimelor arestate și torturate de noua putere l-ar depăși pe cel al victimelor din perioada dictaturii Ceaușescu.

Misteriosul document SRI

Fostul șef al statului a afirmat că, la scurt timp după învestirea în funcția de Președinte al țării, Serviciul Român de Informații i-a înmânat acestuia un document în care erau trasate indicații specifice pentru ofițerii Serviciului care urmau să fie implicați în evenimentele din timpul mineriadelor din 1990.

Fostul președinte a mărturisit că, în documentul primit de la ofițerii SRI, era stipulată „anihilarea” lui Marian Munteanu, liderul studenților care protestau, și însuși Emil Constantinescu, care la acea vreme ocupa funcția de prorector al Universității din București.

„Sigur, când am ajuns președinte, întotdeauna se întâmplă că există un servilism care e în genă. Au apărut de la SRI și mi-au dat un, mi-au arătat un document, cu instrucțiunile ce trebuiau să facă cei de la SRI în timpul represiunilor organizate de ei, și începea cu două persoane care trebuiau sa fie anihilate.

Ăsta era cuvântul, anihilate. Ce se înțelege prin el: Marian Munteanu, pentru că îi însuflețise (pe protestatari, n.r.) și Emil Constantinescu, prorectorul Emil Constantinescu pentru că le deschisese balconul”, a declarat Emil Constantinescu.

Întrebat de Gândul despre soarta documentului SRI, Emil Constantinescu a declarat că a distrus conținutul scrisorii la scurt timp după primire.

Legenda președintelui „învins de sistem”

Emil Constantinescu a afirmat că legendara declarație potrivit căreia fostul președinte se declara „învins de sistem” reprezintă o minciună grosolană care a fost atât de des repetată încât a devenit „un adevăr”.

„Există această minciună cu care trebuia să încep: «Constantinescu nu a mai candidat pentru că l-au învins serviciile, l-a învins sistemul». Nu am spus niciodată așa ceva, să fie foarte clar. Nu există nicio înregistrare scrisă, filmată, vorbită în care să fi spus acest lucru. Este o minciună totală. (…) O minciună mult repetată devine adevăr”, a transmis Constantinescu, care susține că, astăzi, presupusa afirmare a fostului președinte este percepută în mod pozitiv, drept un adevăr despre sistemul care, așa cum susțin foarte mulți cetățeni, ar conduce din umbră România.

Fostul președinte a subliniat faptul că de curând a fost ziua sa de naștere, eveniment la care au participat mai mulți șefi ai serviciilor pe care acesta i-a numit în funcție în perioada în care a ocupat funcția de șef al statului.

Acesta a remarcat, în mod ironic, faptul că nimeni nu i-a întrebat pe foștii ofițeri cum l-au învins pe Constantinescu, la a cărui aniversare erau prezenți.