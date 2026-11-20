Un bărbat în vârstă de 62 de ani, internat la Spitalul Județean de Urgență Reșița, s-a aruncat în gol de la unul dintre etajele instituției medicale. Din nefericire, pacientul a murit. Inspectoratul de Poliție Caraș Severin a transmis vineri 20 noiembrie că a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Pacientul ar fi spart fereastra de la salon și ar fi sărit de la etaj, potrivit Observator.

Poliţiştii din Reşiţa au fost sesizaţi, vineri, de către reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa cu privire la decesul bărbatului în vârstă de 62 de ani, care se afla internat în unitatea medicală.

Potrivit verificărilor efectuate, bărbatul fusese internat la data de 17 noiembrie la Secția de Neurologie.

„La data de 19.11.2026, în timp ce se afla în salonul în care era internat, acesta a suferit un politraumatism prin cădere de la înălţime, iar în cursul acestei dimineţi (vineri, n.r.), acesta a decedat”, a menționat Poliția din Caraș Severin.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa