România și Republica Moldova vor continua măsurile pentru reducerea timpilor de așteptare la punctele de trecere a frontierei și îmbunătățirea condițiilor de circulație a persoanelor și mărfurilor. Subiectul a fost discutat vineri, 20 noiembrie, la București, de ministrul român al Afacerilor Interne, Marian Neacșu, și omologul său din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin. Cei doi oficiali au abordat și intensificarea cooperării împotriva criminalității transfrontaliere, precum și sprijinul oferit Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

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Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la frontieră

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, întâlnirea de vineri a reprezentat o continuare a discuțiilor purtate de cei doi miniștri în luna octombrie, la Chișinău, când au fost analizate soluții pentru fluidizarea traficului la frontiera comună.

Cei doi miniștri au evidențiat mobilizarea rapidă și coordonată a instituțiilor cu atribuții în punctele de trecere a frontierei și au subliniat că facilitarea circulației persoanelor și a mărfurilor reprezintă atât o responsabilitate comună, cât și o contribuție importantă la dezvoltarea economică de pe ambele maluri ale Prutului.

Ministrul Marian Neacșu a prezentat cele mai recente demersuri ale autorităților române, inclusiv constituirea unui grup de lucru interinstituțional, care reunește autoritățile competente din Guvernul României. Acesta are ca obiectiv identificarea și monitorizarea aplicării unor măsuri pentru creșterea capacității de control și fluidizarea traficului, cu respectarea standardelor de securitate a frontierei.

Primele efecte ale măsurilor adoptate au evidențiat importanța coordonării și a comunicării operative dintre autoritățile celor două state. Cei doi miniștri au convenit continuarea acestor eforturi, pentru obținerea unor rezultate durabile în beneficiul cetățenilor și al transportatorilor.

Cooperarea operațională și combaterea criminalității transfrontaliere au reprezentat, de asemenea, teme importante ale întâlnirii, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune.

Vizita a inclus consultări tehnice între conducerile Polițiilor de Frontieră și ale Polițiilor naționale din România și Republica Moldova, dedicate evaluării cooperării operative și stabilirii priorităților pentru perioada următoare.

A fost evidențiat nivelul foarte bun al colaborării dintre structurile de specialitate, în special în prevenirea și combaterea traficului de droguri, de persoane și de arme, a contrabandei, precum și în contracararea amenințărilor hibride. Cele două părți au subliniat importanța continuării acțiunilor comune, a schimbului de informații și a consolidării capacității de reacție coordonată în fața amenințărilor comune.

România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE

Sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova a constituit o altă temă majoră a discuțiilor.

Ministrul Marian Neacșu a reafirmat disponibilitatea României de a împărtăși autorităților de la Chișinău expertiza dobândită în aplicarea standardelor europene în domeniul afacerilor interne și de a contribui la dezvoltarea capacităților instituționale și operaționale ale acestora.

În acest sens, au fost analizate oportunitățile de pregătire comună a specialiștilor, schimburile de experiență și dezvoltarea unor proiecte bilaterale cu finanțare europeană, cu accent pe creșterea interoperabilității dintre structurile celor două state.

Aceste demersuri urmăresc atât creșterea siguranței cetățenilor din România și Republica Moldova, cât și pregătirea instituțiilor de la Chișinău pentru integrarea deplină în spațiul european de securitate.

La finalul întâlnirii, Marian Neacșu și Daniella Misail-Nichitin au convenit să mențină un dialog permanent și să urmărească aplicarea măsurilor stabilite.