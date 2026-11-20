Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Compania Națională „Unifarm” S.A., aflată sub conducerea Ministerului Sănătății, au semnat un acord de colaborare pentru ca pacienții din România să își poată urma tratamentele fără întreruperi. Inițiativa îi aparține ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit unui comunicat transmis vineri.

Prin acest parteneriat, autoritățile vor folosi datele despre consumul de medicamente din țară pentru a calcula din timp de ce cantități este nevoie la achiziții și importuri. Scopul este ca bolnavii să aibă acces la tratamente la prețuri accesibile, iar statul să poată interveni rapid atunci când anumite medicamente dispar temporar de pe piață.

Ce medicamente sunt vizate de acordul dintre CNAS și Unifarm S.A.

Acordul stabilește reguli clare de intervenție pentru mai multe tipuri de produse farmaceutice importante, dar greu de găsit în anumite perioade. Sunt vizate medicamentele aprobate pentru nevoi speciale, cele cu autorizație de vânzare, dar care lipsesc temporar, și medicamentele esențiale cu probleme de aprovizionare.

Pentru aceste categorii, colaborarea se va baza pe alertele primite de la Ministerul Sănătății și de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

„Acest acord susține dialogul și cooperarea instituțională în beneficiul pacienților, cu accent pe accesul la medicamente. Schimbul de informații poate contribui la o mai bună înțelegere a nevoilor de aprovizionare”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan, președinte interimar al CNAS.

La rândul său, Adrian Marius Dobre, directorul general al companiei Unifarm, a explicat cât de important este ca tratamentele să nu fie oprite: „Pentru pacienții din România, este important ca tratamentul prescris să poată fi urmat fără întreruperi. Această nevoie rămâne un reper în activitatea Unifarm și în demersurile noastre de aprovizionare cu medicamente”.

Cum vor colabora concret cele două instituții

Potrivit informațiilor citate de Agerpres, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va trimite către Unifarm, la cerere, statistici centralizate despre cât de mult s-au consumat în trecut medicamentele respective în sistemul public de sănătate.

Datele, extrase din sistemul informatic al asigurărilor de sănătate, vor arăta cantitățile folosite, substanța activă, concentrația, forma medicamentului și situația pe fiecare județ. Cu ajutorul acestor cifre, Unifarm va ști exact ce și cât să cumpere sau să importe.

În același timp, atunci când CNAS va solicita acest lucru, Unifarm va raporta ce stocuri are în depozite, dacă medicamentele se găsesc la furnizori, în cât timp pot fi livrate și în ce stadiu sunt procedurile de cumpărare.

Reprezentanții instituției dau asigurări că datele trimise sunt complet anonime și nu permit identificarea pacienților. Informațiile vor fi folosite doar pentru a asigura aprovizionarea cu medicamente, fiind interzisă utilizarea lor în scopuri comerciale sau transmiterea către alte firme.