Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, anunță, într-o postare pe rețelele sociale, că aeronave militare italiene, franceze, britanice, americane și turcești, alături de platforme NATO, au desfășurat în ultimele 24 de ore misiuni de supraveghere, cercetare, avertizare timpurie și realimentare în aer, în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al Alianței.

Ștefan Radu Oprea a transmis că prezența aliată în zona Mării Negre a fost întărită cu mijloace și capabilități nord-atlantice, capabile să identifice și să combată amenințările în creștere la adresa populației, traficului comercial și infrastructurii critice.

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Potrivit ministrului, măsura a fost luată în urma discuțiilor purtate atât în cadru aliat, cât și bilateral, derulate la inițiativa Administrației Prezidențiale, Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării Naționale.

„În urma discuțiilor purtate atât în cadru aliat, cât și bilateral, derulate la inițiativa Administrației Prezidențiale, Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării Naționale, prezența aliată în zona Mării Negre a fost întărită cu mijloace și capabilități nord-atlantice, capabile să identifice și să combată amenințările în creștere la adresa populației, traficului comercial și infrastructurii critice”, a scris Ștefan Radu Oprea pe Facebook.

Oficialul mai spune că prezența simultană a aeronavelor evidențiază amploarea operațiunilor de supraveghere, cercetare, avertizare timpurie și sprijin aerian desfășurate în regiune.

„În acest sens, în ultimele 24 de ore, în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al NATO a fost înregistrată o activitate aeriană intensă, la care au participat aeronave militare italiene, franceze, britanice, americane și turcești, precum și platforme ale NATO, care au desfășurat activități de supraveghere, cercetare, avertizare timpurie și realimentare în aer”.

Intensificarea activității aeriene aliate are loc în contextul atacurilor repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, inclusiv în apropierea apelor teritoriale românești. În 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Incidentele au amplificat preocupările privind securitatea navigației și protecția infrastructurii din regiune.