Partenera președintelui României a fost invitată ieri de Prima Doamnă a Republicii Polone să viziteze Castelul Regal din Varșovia. Mirabela Grădinaru se afla la conferința internațională ”Viitorul lor. Responsabilitatea noastră”, dedicată siguranței copiilor și tinerilor în lumea digitală, eveniment inițiat de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. ”A proteja copiii în lumea digitală nu înseamnă a-i ţine departe de viitor, ci a ne asigura că viitorul este un loc sigur pentru ei”, a fost mesajul transmis de Mirabela Grădinaru la conferința de la Varșovia.

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Instituția muzeală i-a mulțumit ulterior partenerei președintelui României pentru că a acceptat invitația Primei Doamne a Poloniei.

”Ieri am avut plăcerea de a o găzdui pe Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, la Castelul Regal din Varșovia. Aceasta a venit în Polonia la invitația Primei Doamne a Republicii Polone, Marta Nawrocka, pentru a participa la conferința internațională „Viitorul lor. Responsabilitatea noastră”, dedicată siguranței copiilor și tinerilor în lumea digitală. Ne bucurăm nespus că programul vizitei la Varșovia a inclus și un moment pentru vizitarea Castelului nostru”, au scris oficialii castelului pe Facebook.

Evenimentul dedicat copiilor a adus laolaltă prime-doamne din statele europene asociate platformei, experți în siguranță digitală și reprezentanți ai instituțiilor publice.

Discuțiile sunt dedicate identificării unor soluții concrete pentru protejarea copiilor și adolescenților în mediul online. Printre subiectele abordate se numără hărțuirea online, manipularea informațională, dependența de ecrane și riscurile asociate utilizării inteligenței artificiale.

Un alt punct important îl reprezintă educația digitală, care ar trebui să îi vizeze atât pe copii, cât și pe părinți și profesori. De asemenea, va fi evidențiată nevoia unor canale directe prin care minorii și familiile lor să poată cere consiliere și să raporteze conținutul dăunător.

Evenimentul din Polonia este inclus în seria reuniunilor organizate la finalul anului 2026 în cadrul platformei „Fostering the Future Together”.

În cadrul evenimentului desfășurat în Polonia, Mirabela Grădinaru a susținut un discurs în care a vorbit despre responsabilitatea pe care adulții o au atunci când vine vorba de petrecerea timpului în spațiul online.

„În intervenţia sa, Mirabela Grădinaru a vorbit despre responsabilitatea pe care o avem cu toţii de a proteja copiii în lumea digitală, fără a le limita accesul la oportunităţile pe care aceasta le oferă. Pentru că tehnologia trebuie să fie un sprijin în dezvoltarea lor, nu un risc pentru siguranţa şi echilibrul lor”, se precizează într-o postare oficială România în Lumină.

Mirabela Grădinaru a pus accent special pe importanța de a asculta cu adevărat vocea copiilor, de a le înțelege nevoile, temerile și așteptările. În acest context, ea a prezentat două modele de bune practici din România: proiectul de prevenţie al asociaţiei „Zi de Bine”, susţinut de OMS şi Ministerul Sănătăţii, şi programul „Ora de Net”, dezvoltat de Salvaţi Copiii România.

Partenera lui Nicușor Dan a subliniat nevoia unor instrumente accesibile de educație digitală pentru părinți și profesori, a unor tehnologii gândite încă de la început pentru a-i proteja pe cei mici și a unei cooperări internaționale reale, prin care experiențele, ideile și bunele practici să fie transformate în soluții concrete.

„A proteja copiii în lumea digitală nu înseamnă a-i ţine departe de viitor, ci a ne asigura că viitorul este un loc sigur pentru ei.”, a fost mesajul transmis de Mirabela Grădinaru la Varșovia.