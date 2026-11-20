Fostul internațional român Gabriel Tamaș a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, vineri 20 noiembrie, printr-o decizie a magistraților, după ce fusese reținut pentru 24 de ore în urma scandalului provocat în Centrul Vechi al Bucureștiului. Fostul fotbalist, în vârstă de 43 de ani, este cercetat penal pentru lovire sau alte violențe.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, Gabriel Tamaș a fost audiat din nou vineri dimineață la Secția 27 de Poliție, iar ulterior a fost prezentat în fața judecătorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările în acest dosar sunt continuate de polițiștii Secției 27, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Cum a izbucnit scandalul din Centrul Vechi

Incidentul a avut loc în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, când oamenii legii au fost alertați prin apel la 112 cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3.

Ajunși la fața locului, polițiștii l-au identificat pe Gabriel Tamaș și au stabilit că acesta ar fi agresat fizic doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani. Inițial, cele două victime au refuzat să depună plângere penală și nu au dorit să fie transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Pe parcursul intervenției, fostul fotbalist ar fi avut un comportament recalcitrant și nu s-ar fi conformat indicațiilor polițiștilor. Drept urmare, acesta a fost încătușat și condus la sediul poliției, unde a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 2.000 de lei.

Victimele au depus ulterior plângere penală

Situația juridică a lui Gabriel Tamaș s-a complicat după ce cei doi bărbați agresați au revenit asupra deciziei inițiale și au formulat plângeri penale împotriva sa.

În baza probelor administrate în anchetă, polițiștii au emis un mandat de aducere pe numele fostului internațional, care a fost condus la Secția 27 de Poliție și reținut pentru 24 de ore, înainte ca magistrații să decidă plasarea sa în arest la domiciliu.