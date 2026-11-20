Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că începe procesul de reorganizare a instituțiilor pe care le are în subordine, iar prima structură vizată este Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „TBRCM” SA, companie al cărei singur acționar este Casa Națională de Pensii Publice.

Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de reprezentanții ministerului, măsurile fac parte dintr-un amplu proces de reformă administrativă menit să eficientizeze cheltuielile bugetare și să elimine risipa fondurilor publice.

Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „TBRCM” SA va trebui să desființeze funcția de director general adjunct. Conducerea executivă a companiei urmează să fie asigurată exclusiv de directorul general, în baza contractului de mandat.

Schimbări și în consiliul de administrație

Totodată, numărul membrilor Consiliului de Administrație al societății se reduce de la cinci la trei. Reprezentanții instituției precizează că aceste modificări urmăresc simplificarea structurii de conducere și eficientizarea procesului decizional.

„Am început procesul de reorganizare a instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Muncii, cu un obiectiv clar: reducerea cheltuielilor care nu se justifică, eliminarea structurilor redundante și utilizarea responsabilă a banilor publici. Nu putem vorbi despre eficiență în administrație fără să ne uităm cu atenție la modul în care sunt organizate instituțiile și la costurile pe care le generează structurile de conducere. Prima măsură vizează TBRCM SA. Este un prim pas clar prin care simplificăm conducerea societății și reducem cheltuielile cu indemnizațiile. Reforma nu se oprește aici. Vom analiza structurile din întregul sistem, pentru ca fiecare funcție și fiecare cheltuială din bani publici să fie justificate printr-o nevoie reală și prin rezultate”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Se reduc cheltuielile cu indemnizațiile

Potrivit Ministerului Muncii, reorganizarea are ca obiectiv eliminarea cheltuielilor nejustificate cu indemnizațiile, în condițiile în care actuala organigramă a societății include funcții redundante sau fără un obiect clar de activitate. În același timp, instituția urmărește menținerea echilibrelor bugetare pentru a asigura sustenabilitatea financiară pe termen mediu și lung.

Demersul vine la câteva zile după ce vicepremierul Marian Neacșu a anunțat că Guvernul își propune să își asume răspunderea, până la data de 15 martie, pe proiecte ce vizează restructurarea companiilor de stat și reorganizarea administrativă, precizând că restructurarea companiilor de stat este un proiect mai simplu și ar putea avansa într-un ritm mai rapid decât reforma administrativă.