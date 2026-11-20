Deputatul USR Radu Miruță a fost declarat în stare de incompatibilitate vineri, 20 noiembrie, de Agenția Națională de Integritate (ANI), în cazul unei expertize tehnice juridice pentru care fostul ministru al Economiei, Transporturilor și Apărării ar fi încasat, în anul 2023, o sumă de bani. Incompatibilitatea reiese din faptul că Miruță ar fi exercitat „o activitate specifică unei persoane fizice autorizate”, în ciuda faptului că își exercita simultan primul mandat în Parlamentul României. În conferința de presă organizată de urgență la sediul USR Gorj, vicepreședintele partidului a fost întrebat dacă se teme că va avea aceeași soartă cu a lui Dominic Fritz, moment în care a răspuns fără ezitare că nu are „niciun milimetru de motiv” pentru care să se simtă speriat. Noua declarație amintește de „cei 12 centimetri ai lui Miruță” de la Cernavodă, care, în cele din urmă, s-au dovedit a fi exact 12… milimetri.

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Povestea centimetrilor care au devenit milimetri

La data de 3 august 2026, după o săptămână de când Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost oprită din cauza nivelului mult prea mic al apei din Dunăre, reprezentanții Apelor Române menționau că autoritățile vor demara mai multe proceduri tehnice, astfel încât nivelul apei să crească cu aproximativ 12 centimetri.

În următoarea zi, Radu Miruță, care încă era vicepremier și ministru interimar al Transporturilor și al Apărării în Guvernul demis condus de Ilie Bolojan, a anunțat că nivelul apei din Dunăre a crescut cu 2 centimetri față de ziua precedentă.

De asemenea, vicepreședintele USR declara că este vorba de un „câștig net” de 4 centimetri, în contextul în care prognoza inițială nu indica o creștere, ci o scădere cu exact 2 centimetri.

Cinci zile mai târziu, după operațiunea de scufundare a celor patru barje la intrarea în brațul Bala, același Radu Miruță anunța triumfător că nivelul apei a mai „câștigat” 8 centimetri. În realitate, explicația acestuia se baza pe faptul că apa crescuse efectiv cu 4 centimetri, în contextul în care prognoza anticipa o scădere de 4 centimetri.

Aproape trei luni mai târziu, pe 9 noiembrie, directorul general al Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) a explicat, în Comisia pentru Infrastructură şi Transporturi a Camerei Deputaților, că de fapt, măsurătorile au stabilit o creștere de doar 1,2 centimetri.

Cu alte cuvinte, „cei 12 centimetri ai lui Miruță” au devenit „cei 12… milimetri”.

Miruță, după ce a fost declarat incompatibil de ANI: „Nu am niciun milimetru de motiv să mă tem” / „Este o măciucă politică la adresa unui om căruia nu i-au găsit nimic”

Întrebat dacă va avea aceeași soartă ca cea a liderului USR, Dominic Fritz, care a fost nevoit să renunțe la fotoliul de primar al Timișoarei, Radu Miruță a explicat că „nu se teme ca decizia ticăloasă luată de ANI să rămână în picioare”.

„Nu am niciun milimetru de motiv să mă tem că această decizie ticăloasă poate rămâne în picioare, atâta vreme cât nici la data conceperii acestei decizii nu este indicat cadrul pe care l-am încălcat.

Le solicit juriștilor din România – celor care sunt pro-USR, pro-Miruță, împotrivă – să judece singuri, în baza profesionalismului și a studiilor făcute, care este vinovăția de care eu pot fi acuzat astăzi.

O măciucă din asta politică, ticăloasă unui om care i-au căutat de-a fir a păr tot și nu i-au găsit nimic. Cumva trebuiau să îi scoată ceva, spunând „nu știu, dom’le, du-te la instanță, vezi pe acolo ce se va mai întâmpla.

Am văzut dosarul de la ANI. Sunt 400 și ceva de pagini în el, are mai mult de un lat de mână. De ce acest dosar este scos imediat după alegerile din USR? Pentru că este de mult acolo. Din două în două săptămâni, mi se făcea o reclamație cu privire la acest aspect”, a explicat Radu Miruță.

Radu Miruță, reacție furibundă după ce a fost declarat incompatibil de ANI: „Mă voi adresa instanței, nu va mai exista niciun fel de milă”

„ANI a făcut azi o ticăloșie. NU sunt un incident de integritate așa cum am aflat de la TV și apoi din comunicatul ANI. Nu am încălcat nici legea, nici buna credință. Doar ANI și-a contrazis azi decizia anterioară. Prezint public documentele care arată de ce susțin ca e ticăloșie, și mă voi adresa instanței. Încă mai cred ca o decizie luată de o instituție controlată politic în mod arbitrar, poate fi analizată cu date, fapte, probe.

Pe scurt – mi-am făcut datoria (expert judiciar), nu am luat bani pentru asta și ANI care inițial mi-a zis ca pot face expertize ca parlamentar vine câțiva ani mai târziu sa își contrazică propria decizie”, a scris Radu Miruță pe Facebook, în deschiderea conferinței de presă pe care a organizat-o la sediul USR Gorj.

Ulterior, vicepreședintele USR a declarat că, „dacă sunt oameni care au deschis șampanii prin sediul din Kiseleff, ar trebui să pună dopul înapoi”. Tot cu referință la PSD, a ținut să menționeze că „nu a văzut ANI la botezul domnului Simonis”.

Cele mai importante declarații făcute de Radu Miruță după decizia luată de ANI sunt disponibile AICI.