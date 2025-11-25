Emil Constantinescu i-a propus lui Nicușor Dan să fie secretar de stat în 1999: „Eram ONG-ist, am refuzat”

Prezent la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, Nicușor Dan dezvăluie că fostul şef al statului, Emil Constantinescu, i-a propus, în 1999, funcţia de secretar de stat pentru românii din Diaspora. „Eram ONG-ist, am refuzat, am spus că vreau să rămân în zona de matematică”, i-a răspuns Dan atunci.

„Legat de Diaspora, în 1999 președintele Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat pentru românii din Diaspora. Eram ONG-ist, vorbeam despre modernizare și am refuzat, am spus că vreau să rămân în zona de matematică, dar am zis că ar fi foarte util să avem un instrument digital prin care să avem o hartă în timp real a comunităților românești din Diaspora, eventual cu niște atribute ale fiecăreia din aceste comunități„, a dezvăluit Nicușor Dan.

Dezvăluirea a venit într-o discuție despre digitalizare, unde președintele a explicat cât de importantă este digitalizarea în zona de servicii consulare pentru românii din Diaspora.

„E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din Diaspora tocmai pentru a înțelege mai bine care sunt nevoile concrete ale acestei comunități. Așa cum am scris în strategie, românii din Diaspora reprezintă o uriașă oportunitate pentru noi, sunt oameni care au performat într-un mediu mult mai competitiv decât cel din România, iar a avea un dialog permanent cu ei, a le oferi posibilitatea să vină să investească în România, să avem legături economice, e o mare oportunitate”, spune șeful statului.

