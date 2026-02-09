2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează

Anul acesta, pensionarii cu venituri mai mici vor primi un sprijin financiar semnificativ, care poate ajunge la 1.950 de lei. Este vorba de un ajutor direct la pensie, sume pentru plata facturilor la energie și gaze, dar și vouchere pentru alimente.

În contextul în care indexarea pensiilor nu s-a mai acordat, de la 1 ianuarie 2026, Newsweek a încercat să afle care va fi sprijinul maxim pe care unii pensionari îl vor primi în anul 2026.

Guvernul pregătește anul acesta o serie de măsuri sociale menite să le aducă pensionarilor venituri suplimentare, într-un context economic dificil, iar unii pensionari primesc anul acesta aproximativ 2000 lei în plus la pensie.

Lista completă a ajutoarelor la pensie

Creșterea prețurilor și scumpirile la energie fac ca sprijinul pentru cei mai vulnerabili să fie esențial, mai ales că guvernul este hotărât să strângă cureaua din cauza deficitului bugetar. Astfel, coaliția trebuie să găsească rapid un consens pentru ca măsurile să ajungă la beneficiari în timp util.

Unul dintre principalele instrumente pregătite de PSD este ajutorul one-off la pensie, un sprijin unic destinat celor cu venituri mici. În 2025, pensionarii cu pensii sub 2.570 de lei au primit 800 de lei.

Pentru acest an, se propune extinderea plafonului și creșterea sumei pentru cei mai vulnerabili, împărțind pensionarii în trei categorii: cei cu pensii până la 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, iar cei cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei.

Astfel, cu cât pensia este mai mică, cu atât sprijinul financiar este mai consistent, pentru a-i ajuta pe cei mai afectați de creșterea costurilor zilnice, notează sursa citată.

Câți bani iau pensionarii în plus la pensie

Pe lângă acest ajutor, pensionarii vor beneficia și de un sprijin pentru energie. Ca urmare, în primele patru luni ale anului, aceștia vor primi câte 50 de lei pe lună pentru facturile la curent și gaze, iar din august suma va crește la 100 de lei pe lună, timp de cinci luni.

În total, pentru energie, pensionarii vor primi 700 de lei, bani care pot face diferența între o factură greu de plătit și o lună mai liniștită.

De asemenea, se vor acorda și vouchere pentru alimente, în valoare de 250 de lei. Astfel, combinând ajutorul one-off, sprijinul pentru energie și voucherele pentru alimente, pensionarii cu venituri mai mici vor putea beneficia de un total de 1.950 de lei în 2026.

Aceasta este suma maximă pe care o poate primi un pensionar vulnerabil, oferind un sprijin real pentru nevoile zilnice.

Un alt ajutor important vizează plata facturilor la gaze, mai ales că prețul acestora va fi liberalizat în această vară.

Până la 700 de lei, sprijin pentru energie

Pensionarii cu venituri sub 1.950 de lei vor primi un voucher lunar de 100 de lei, care să îi ajute să își achite facturile de energie. Anul trecut, această sumă a fost doar 50 de lei pe lună, însă în 2026 sprijinul va fi dublat.

Potrivit estimărilor, aproape două milioane de pensionari cu pensii sub 2.000 de lei vor fi beneficiarii principali ai acestui sprijin, care va fi acordat începând din toamnă.

Pensionarii cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei pentru facturi, completând astfel schema de ajutoare. Bugetul necesar pentru aceste măsuri este estimat la aproximativ trei miliarde de lei.

Spre comparație, dacă guvernul ar fi aplicat o indexare generală de 7% a pensiilor de la 1 ianuarie 2026, bugetul necesar ar fi fost de 9 miliarde de lei.

Dar, în final, negocierile din coaliție vor fi esențiale. Guvernul rămâne concentrat pe menținerea disciplinei bugetare, în timp ce PSD insistă pe sprijin pentru pensionarii vulnerabili.

Pentru milioane de români, aceste ajutoare sociale vor face diferența între o lună grea și una mai ușoară, iar decizia coaliției va stabili cât de rapid și eficient ajunge sprijinul la cei care au nevoie cel mai mult.

Autorul mai recomandă:

480 lei în plus pentru toți pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează

Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani

Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă