Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă

În cazul unei categorii de pensionari, deși viața este cu 600 de lei mai scumpă, pensiile sunt cu 31 de lei mai mici. Un raport din 2024 arată că pensiile încasate de seniorii români au crescut în medie cu 40%, însă nu în cazul tuturor. Acum, în 2026, nu s-ar lua în calcul vreo creștere de pensii.

Ultimele creșteri consistente ale pensiilor au avut loc în 2024, potrivit unui raport, când s-a produs indexarea cu 12%. În medie, acestea au crescut cu 40%, fără să aibă o bază economică. Apoi, în următoarele 17 luni, pensiile au fost majorate cu doar 38 de lei.

Pensii de invaliditate cu 31 de lei mai mici

Totuși, în cazul persoanelor care încasează pensii de invaliditate a fost sesizat o scădere cu 31 de lei.

În medie, în 2025, pensiile au crescut cu 520 de lei. Însă, de la data de 1 ianuarie nu s-a mai produs vreo indexare a pensiilor. Vezi AICI ce se întâmplă cu pensiile în 2027.

În anul 2024, raportul arată că aceste creșteri ale pensiilor s-au bazat pe împrumuturi, ceea ce a generat și o explozie a deficitului bugetar, arată Newsweek.ro.

Inflația avea să „topească” creșterile pensiilor. Așadar, între septembrie 2024 și 1 ianuarie 2026 s-a produs o majorare infimă a acestora. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a arătat că pensiile de invaliditate, de exemplu, au scăzut cu 31 de lei. În contextul în care, acum, viața e mai scumpă cu 600 de lei.

Comparație între 1 septembrie 2024 și 1 ianuarie 2026

1 septembrie 2024

3.670.998 de pensionari încasau o pensie de limită de vârstă de 3.127 de lei;

390.571 de cetățeni încasau o pensie de invaliditate de 1.125 de lei;

438.681 de cetățeni încasau o pensie de urmaș de 1.471 de lei;

1 ianuarie 2026

3.679.218 de pensionari încasau o pensie de limită de vârstă de 3.165 de lei;

397.517 persoane încasau o pensie de invaliditate de 1.094 de lei;

439.930 de persoane încasau o pensie de urmaș de 1.518 lei.

Care sunt diferențele?

Pensia de limită de vârstă a crescut cu 38 de lei;

Pensia de urmaș a crescut cu 47 de lei;

Pensia de invaliditate a scăzut cu 31 de lei.

În condițiile în care indexarea pensiilor nu ar fi fost anulată, atunci s-ar fi înregistrat o creștere cu 19% (pensia medie ar fi crescut cu 590 lei). În 2026, pensionarii vor primi, în schimb, un ajutor financiar.

Ajutor financiar de 1.000 de lei pentru pensionarii care au pensii de până la 1.500 de lei;

Ajutor financiar de 800 de lei pentru pensionarii care au pensii între 1.500 și 2.000 de lei;

Ajutor financiar de 600 de lei pentru pensionarii care au pensii între 2.000 și 3.000 de lei.

