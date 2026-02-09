Prima pagină » Sport » FRF a trimis dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League pe Arena Națională

09 feb. 2026
Federația Română de Fotbal a transmis că a depus, luni, prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei Ligii Europa din anul 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Naţională din Bucureşti.

Guvernul României susține demersul FRF

Conform frf.ro, Guvernul României şi-a exprimat susţinerea pentru acest demers, inclusiv prin declararea evenimentului drept unul de interes public şi de importanţă naţională.

”La rândul său, Primăria Capitalei apreciază beneficiile majore pe care găzduirea finalei UEFA Ligii Europa le-ar aduce oraşului Bucureşti şi îşi reafirmă angajamentul de a susţine modernizarea infrastructurii. Upgrade-urile necesare sunt în deplină concordanţă cu planurile administraţiei locale de modernizare a Arenei Naţionale, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a facilităţilor sportive ale oraşului.

Găzduirea finalei Ligii Europa este privită de Federaţia Română de Fotbal ca un element declanşator pentru construirea unui model organizaţional de referinţă pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, având la bază o viziune integrată: Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate.

Finala UEFA Liga Europa reprezintă un eveniment sportiv de importanţă majoră la nivel european, iar această candidatură subliniază determinarea FRF de a contribui activ la promovarea fotbalului de cel mai înalt nivel, atât în România, cât şi pe scena internaţională. UEFA va analiza dosarele depuse şi va anunţa oraşele gazdă pentru 2028 şi 2029 în luna iunie!”, a notat FRF.

Oraşele gazdă ale finalei Ligii Europa sunt deja stabilite pentru următorii doi ani: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027. Arena Naţională a mai găzduit finala Ligii Europa în 2012, când Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao, scor 3-0.

