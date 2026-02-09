„Războiul” lui Trump împotriva științei. Companiile americane raportează pierderi majore și concedieri în masă, după tăierea finanțărilor federale

Reducerile bugetare impuse de administrația Trump pentru știință și climă au afectat grav companiile americane din domeniul cercetării. Contractori federali raportează pierderi majore, concedieri și riscul unui recul științific pe termen lung în SUA.

Reducerea finanțării federale pentru cercetare științifică, decisă de administrația Donald Trump, începe să producă efecte economice vizibile, în special în rândul companiilor mici și mijlocii care furnizează tehnologie și servicii pentru agențiile federale americane, scrie Politico.com.

Pentru Melinda Holland, directorul companiei Wildlife Computers, anul 2025 a adus o schimbare dramatică. După patru decenii fără concedieri, firma a fost nevoită să reducă personalul cu 15%, ca urmare a scăderii abrupte a comenzilor guvernamentale.

Compania, cu sediul în statul Washington, produce etichete de colectare a datelor utilizate de cercetători pentru monitorizarea faunei sălbatice. Holland spune că vânzările către agenții federale precum NOAA au scăzut cu aproximativ 30% între 2024 și 2025, după ce administrația Trump a redus sprijinul pentru programele climatice și alte inițiative științifice.

„UE este în continuare foarte interesată de atenuarea schimbărilor climatice și de conservarea mediului. Așadar, sperăm să vedem cel puțin continuarea finanțării din aceste surse”, a spus Holland.

Totuși, ea recunoaște că este „foarte dificil” să schimbi direcția unei afaceri după decenii de colaborare cu guvernul federal.

Wildlife Computers nu este un caz izolat. Mai multe întreprinderi mici au raportat pierderi similare în interviuri acordate pentru Politico și E&E News, indicând reorganizările din agențiile federale drept un factor major.

Consultantul în reglementarea contractelor Sam Le a arătat că cheltuielile federale pentru contractele cu întreprinderile mici au scăzut în 2025, cu excepția firmelor incluse în programul 8(a).

„A fost prima scădere de acest fel în ultimul deceniu”, a notat Le, după analizarea datelor privind contractele federale. „Multe întreprinderi mici au avut contractele reduse în perioada de la mijlocul anului 2025, când DOGE era foarte activ”, a spus el.

Le a mai explicat că administrația a încurajat consolidarea contractelor, ceea ce a dus la proiecte prea mari pentru ca firmele mici să poată concura.

Casa Albă nu a oferit date oficiale privind evoluția contractelor federale, iar un oficial al Oficiului de Management și Buget nu a răspuns solicitărilor referitoare la îngrijorările mediului de afaceri.

„Este un război împotriva științei”

Impactul economic a fost în mare parte umbrit de reducerile masive de personal din agențiile științifice federale, precum NASA și EPA. Liderii de afaceri avertizează însă că efectele asupra ecosistemului de cercetare sunt profunde.

„Noi inventăm cercetarea și instrumentele. Dacă piața americană se usucă, progresul științific este pus în pericol””, a spus președintele unei companii de tehnologie atmosferică, care a cerut anonimatul.

Potrivit datelor oficiale, administrația Trump a redus personalul federal cu aproximativ 10%, echivalentul a 220.000 de posturi, între ianuarie și noiembrie 2025. În paralel, mii de granturi de cercetare au fost înghețate sau anulate, iar baze de date și site-uri științifice au fost modificate sau eliminate.

„Am trecut prin perioade financiare dificile, dar nu unele în care am simțit că suntem vizați de guvernul federal pentru a fi distruși. Este un război împotriva științei, iar noi suntem oameni de știință.”, a spus același director.

Viitorul cercetării în SUA, sub semnul întrebării

Deși Congresul a aprobat recent finanțarea pentru agenții precum NASA și NOAA până la finalul anului fiscal, liderii din industrie se tem că administrația Trump ar putea continua să blocheze fonduri sau să impună restricții suplimentare.

Programul Small Business Innovation Research, esențial pentru finanțarea cercetării în rândul firmelor mici, se află în prezent în impas, după ce Congresul nu a reușit să îl reautorizeze la timp. În plus, plafonarea costurilor indirecte la 15% a stârnit temeri că universitățile și institutele de cercetare vor fi grav afectate.

„Este o modalitate inteligentă de a ataca știința și cercetarea fără a spune că faci acest lucru”, a avertizat un director din domeniul tehnologiei atmosferice.

Între timp, companii precum Wildlife Computers și Avanti Corp încearcă să supraviețuiască orientându-se către piețe statale, municipale sau internaționale.

„Nu cred că oamenii recunosc impactul asupra companiilor mici. Dacă aceste firme dispar, impactul asupra cercetării va fi enorm”, a spus Melinda Holland.

