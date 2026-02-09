Prima pagină » Știri externe » Trump a răbufnit la adresa rapperului Bad Bunny, după show-ul de la pauza Super Bowl: „E cel mai prost spectacol din istorie”

Trump a răbufnit la adresa rapperului Bad Bunny, după show-ul de la pauza Super Bowl: „E cel mai prost spectacol din istorie"

Mihai Tănase
09 feb. 2026, Știri externe
Trump - Foto: Facebook

Donald Trump l-a atacat virulent pe Bad Bunny după spectacolul din pauza Super Bowl 60, pe care rapperul portorican l-a transformat într-o declarație de dragoste pentru Puerto Rico. Liderul de la Casa Albă a catalogat momentul drept „o jignire pentru America” și „cel mai prost spectacol din istoria Super Bowl-ului”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a atacat public pe superstarul portorican Bad Bunny, după ce acesta a susținut spectacolul din pauza Super Bowl 60, desfășurat pe stadionul Levi’s din California.

Bad Bunny a urcat pe o scenă puternic inspirată de cultura și identitatea Puerto Rico și a devenit primul artist care a cântat integral în limba spaniolă în pauza Super Bowl-ului, marcând totodată istorie prin organizarea unei „nunți simbolice” în timpul show-ului celui mai așteptat moment din sportul american, scrie SkyNews.com.

Deja o alegere controversată pentru evenimentul principal al NFL, artistul a interpretat un set de opt piese, majoritatea de pe cel mai recent album al său, „Debi Tirar Mas Fotos”, la cea de-a 60-a ediție a celui mai urmărit eveniment sportiv din Statele Unite.

Reacția lui Donald Trump după momentul lui Bad Bunny la Super Bowl

„Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile! Nu are niciun sens, este o jignire adusă măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență.

Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din toată SUA și din întreaga lume. Acest „spectacol” este doar o „palmă peste față” pentru țara noastră, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi, inclusiv cea mai bună bursă și cele mai bune planuri de pensii 401(k) din istorie!

Nu este nimic inspirator în acest spectacol de pauză dezastruos și, fiți siguri, va primi recenzii excelente din partea mass-media care difuzează știri false, pentru că nu au habar ce se întâmplă în lumea reală, și, apropo, NFL ar trebui să înlocuiască imediat noua sa regulă ridicolă privind lovitura de începere. Facem America măreață din nou!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Cum a arătat show-ul lui Bad Bunny de la Super Bowl

Îmbrăcat într-un costum alb, artistul în vârstă de 31 de ani a deschis spectacolul cu piesa „Tití Me Preguntó”, traversând decoruri inspirate din viața portoricană, cu fermieri purtând pălării tradiționale pava, jucători de domino și boxeri.

Momentul de vârf al spectacolului a avut loc pe scena secundară „La Casita”, unde Bad Bunny a interpretat „Yo Perreo Sola”, „Safaera” și „Party”. În public au fost surprinse dansând mai multe vedete, printre care Pedro Pascal, Karol G, Cardi B și Jessica Alba.

Într-unul dintre cele mai teatrale momente, artistul a spart tavanul „La Casita” în timp ce interpreta „Voy a Llevarte Pa’ PR”, mutându-se apoi într-un camion alb, unde a adus un omagiu rădăcinilor reggaetonului printr-un medley ce a inclus „Gasolina” a lui Daddy Yankee și „Dale Don Dale” a lui Don Omar.

„Dacă sunt aici, la Super Bowl 60, este pentru că nu am încetat niciodată să cred în mine”, a declarat Bad Bunny, pe fundalul piesei „Monaco”.

Spectacolul a inclus și o nuntă simbolică, cu personajul La Rana Concho, urmată de apariția surpriză a Lady Gaga, care a interpretat o versiune salsa a piesei „If Tomorrow Never Comes” și a dansat alături de Bad Bunny pe „BAILE INoLVIDABLE”.

În final, artistul a ridicat steagul Puerto Rico și a cântat „El Apagón”, „CAFé CON RON” și „DtMF”, în timp ce pe ecranele stadionului apărea mesajul: „Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea”.

Meciul care a precedat spectacolul a fost câștigat de Seattle Seahawks, care a învins New England Patriots cu scorul de 29-13.

