Atac dezlănțuit al Rusiei în Ucraina cu drone și rachete. Explozii masive la Kiev și Odesa. Blocuri de locuințe, distruse

09 feb. 2026, 09:10
Forțele ruse au lansat în noaptea de duminică spre luni atacuri de amploare cu drone kamikaze Shahed și rachete asupra mai multor orașe din Ucraina. Odesa, orașul fortăreață de la Marea Neagră a fost lovită de un atac masiv cu drone, soldat cu victime și pagube însemnate la infrastructura rezidențială și energetică a orașului. De asemenea, explozii asurzitoare au fost auzite și în capitala Kiev.

Forțele ruse au desfășurat o serie de atacuri aeriene în noaptea de duminică spre luni, vizând mai multe orașe din Ucraina cu rachete și drone. Orașul sudic Odesa a fost supus unui atac cu drone la scară largă, autoritățile locale raportând pagube semnificative la infrastructura rezidențială.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, drone rusești s-au apropiat de Odesa în jurul miezului nopții. Presa locală a relatat că mai multe explozii au fost auzite în oraș, scrie The Kyiv Independent, citat de Mediafax.ro.

Șeful administrației militare din Odesa, Serhii Lisak, a declarat că un incendiu a izbucnit pe acoperișul unei clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, iar o conductă de gaz a fost avariată în urma loviturilor. De asemenea, au fost raportate incendii la mai multe autoturisme din oraș.

„Din păcate, o persoană a fost ucisă în urma atacului cu drone”, a precizat Lisak.

Kievul, sub o ploaie de rachete balistice și drone kamikaze

În paralel, forțele ruse au lansat un atac asupra capitalei Kiev, într-un aparent atac cu rachete balistice. Localnicii au raportat mai multe explozii asurzitoare în oraș în jurul orei 21:00, ora locală.

Prima explozie a fost semnalată în jurul orei 17:30, în contextul unei alerte privind rachete balistice. Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a confirmat atacul și a declarat că sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au fost activate pentru a intercepta rachetele.

Oficialii locali au îndemnat populația să rămână în adăposturi pe durata alertei. La scurt timp după atac, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă anticipat în cel puțin un district al capitalei.

Acuzații grave lansate de un fost șef KGB. Kremlinul și Kazahstanul ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump cu videoclipuri compromițătoare

