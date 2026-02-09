Prima pagină » Actualitate » Claudiu Năsui are un mesaj pentru Ilie Bolojan: „Suntem mai departe de zona Euro ca niciodată”

Luiza Dobrescu
09 feb. 2026, 09:07, Actualitate
Claudiu Năsui / foto: Mediafax Foto

Premierul Ilie Bolojan a declarat, recent, că obiectivul României ar trebui să fie intrarea în zona Euro. Mesajul fostului ministru al Economiei, Claudiu Năsui(USR), este acela că „suntem mai departe de zona Euro ca niciodată”.

„Premierul Bolojan a declarat că obiectivul de țară ar trebui să fie să intrăm în zona Euro”, scrie Claudiu Năsui în cea mai nouă postare a sa. 

„Un obiectiv foarte bun. Dar cât de departe suntem?

În 2016 România îndeplinea 4 din cele 5 criterii de aderare în zona Euro (singurul pe care nu-l îndeplinea era ușor de îndeplinit).

Acum nu mai îndeplinește decât unul și în curând nu-l va mai îndeplini nici pe el”, scrie economistul USR.

Năsui subliniază patru criterii esenţiale pe care România ar trebui să le bifeze ca să atingă acest obiectiv, însă niciunul nu este îndeplinit.

„Să le luăm pe rând:

Criteriul 1: Să nu avem inflația prea mare.

Nu-l îndeplinim. România e campioană europeană la inflație (adică creșterea prețurilor).

Ar fi trebuit să avem inflație sub 2.2%. Avem 8.6%. Adică de aproape patru ori mai mult de cât ar trebui.

Creșterile de TVA și accize ale guvernului Bolojan au crescut și mai mult inflația.

Mai grav, nici guvernul, nici BNR nu încearcă să îndeplinească acest criteriu. Ținta de inflație a guvernului pentru anul viitor e 4% (aproape dublu de cât ar trebui). Și ținta BNR a inflației e 2.5% (tot peste cât ar trebui). Deci zero șanse să îndeplinim acest criteriu.

Criteriul 2: Să nu avem deficit prea mare.

Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, dar și aici România e campioană europeană.

Concret, ar trebui deficitul să fie sub 3%. Or România n-a mai avut deficit sub 3% de aproape un deceniu (de 8 ani).

Anul trecut a fost peste triplu de cât ar fi trebuit să fie. Iar ținta guvernului pentru anul 2026 este dublă de cât ar trebui să fie ca să îndeplinim criteriul. Deci iar zero șanse să-l îndeplinim.

Criteriul 3: Să nu varieze cursul leu/euro prea mult.

În teorie ar trebui să îndeplinim criteriul acesta, dar nu-l îndeplinim pentru că ar trebui ca România să stea minim doi ani în ceea ce se numește ERM 2. Un fel de antecameră înainte să intri în zona euro pentru a vedea dacă chiar menții stabilitatea cursului. România nu e încă în ERM 2. Din momentul în care intră, vor mai trebui să treacă doi ani. Deci criteriul nu e îndeplinit.

Criteriul 4: Dobânda pe termen lung la care se împrumută statul să nu fie prea mare.

Din nou România e campioană europeană, cu puțin deasupra Ungariei. Dobânzile statului pe termen lung ar trebui să fie sub 5.3%. În cazul nostru sunt la 6.9% (conform Eurostat). Deci nici criteriul acesta nu e îndeplinit.

Criteriul 5: Să nu fie statul prea îndatorat.

Concret, ar trebui să fim sub 60% datorie din PIB. Vestea bună este că încă îndeplinim acest criteriu.

Vestea proastă este că îl îndeplinim la limită: 58.9%. Și după următorul buget pe deficit vom depăși cu siguranță 60%. Deci în curând nu-l vom mai îndeplini.”

Potrivit lui Năsui, ţara noastră nu a avut excedent bugetar „niciodată de la revoluție și până acum”, situaţie în care s-ar mai ameliora lucrurile, şi, prin urmare, şansele unei intrări în zona euro nu prea se întrevăd la orizont.

„Mai grav, după anul acesta, va trebui să avem fie o creștere spectaculoasă a PIB-ului (zero șanse din cauza creșterilor de taxe), fie câteva bugete pe excedent (adică ce a făcut Javier Milei și mai fac deseori și statele europene).

Cuvântul „excedent” pare că nu există în vocabularul clasei politice, România neavând excedent bugetar niciodată de la revoluție și până acum. Deci zero șanse.

Deci cât de departe suntem de zona Euro? Foarte departe. Și după anul acesta ne vom îndepărta și mai tare”, concluzionează Claudiu Năsui.

Claudiu Năsui spune că guvernul condus de Ilie Bolojan acţionează pe principiul „mai întâi îți rup picioarele, apoi îți dau o cârjă”

Năsui taxează măsurile lui Bolojan: 2025 a fost încă un an în care pentru unii s-au găsit bani. Pentru cei conectați politic. Banii dumneavoastră

