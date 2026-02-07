Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România. Cine se încadrează

Pensiile din România sunt, în general, mici și tocmai de aceea pentru unii viitori pensionari reprezintă un adevărat șoc primirea dosarului. Astfel, seniori cu 30 de ani munciți se trezesc că primesc pensii mai mici de 2.000 de lei.

Newsweek continuă să monitorizeze modul în care se acordă pensiile în România și sumele primite de pensionari. În acest moment, pensia medie este de 2.818 lei, dar în această statistică sunt prinși și pensionarii magistrați cu pensii de peste 25.000 de lei net.

900.000 de pensionari primesc pensia minimă (socială) de 1.281 de lei și, potrivit sursei citate, pentru majoritatea acestor pensionari statul contribuie lunar, în medie, cu 500 de lei pentru ca ei să poată primi pensia minimă. Pe contributivitate pensia lor ar fi fost, în medie, de 700 de lei.

Pensia minimă în România o iau pensionarii care au vârsta legală de pensionare (65 ani bărbați și 62 de ani și 5 luni femeile) și minim 15 ani munciți.

Iată exemplul unui pensionar care are 29 de ani munciți, iar – pe baza contribuțiilor – pensia este de numai 1.251 de lei:

În cazul său, statul i-a mai acordat un supliment de 30 de lei ca să poată primi pensia minimă.

Un pensionar care a muncit doar 15 ani automat ia pensia minimă de 1.281 de lei. În timp ce pensionarul de mai sus, după 29 de ani munciți, primește tot 1.281 de lei.

După cum se vede din documentul de mai sus, pensionarul are doar 13,88 de puncte, ceea ce indică faptul că a avut contribuții foarte mici, deși a muncit 29 de ani. Are doar 2 ani pentru care i se acordă puncte de stabilitate (bonus). Astfel, a primit un punct de stabilitate.

Asta se poate întâmpla fie pentru că a muncit pe salariu foarte mic, chiar minim, fie pentru că angajatorul nu i-a plătit toate contribuțiile.

Tocmai de aceea, este recomandat să verificați periodic dacă angajatorul vă plătește contribuțiile la pensie (25% din salariul brut).

