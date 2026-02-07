Prima pagină » Actualitate » Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România. Cine se încadrează

Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România. Cine se încadrează

07 feb. 2026, 10:25, Actualitate
Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România. Cine se încadrează

Pensiile din România sunt, în general, mici și tocmai de aceea pentru unii viitori pensionari reprezintă un adevărat șoc primirea dosarului. Astfel, seniori cu 30 de ani munciți se trezesc că primesc pensii mai mici de 2.000 de lei.

Newsweek continuă să monitorizeze modul în care se acordă pensiile în România și sumele primite de pensionari. În acest moment, pensia medie este de 2.818 lei, dar în această statistică sunt prinși și pensionarii magistrați cu pensii de peste 25.000 de lei net.

900.000 de pensionari primesc pensia minimă (socială) de 1.281 de lei și, potrivit sursei citate, pentru majoritatea acestor pensionari statul contribuie lunar, în medie, cu 500 de lei pentru ca ei să poată primi pensia minimă. Pe contributivitate pensia lor ar fi fost, în medie, de 700 de lei.

Pensia minimă în România o iau pensionarii care au vârsta legală de pensionare (65 ani bărbați și 62 de ani și 5 luni femeile) și minim 15 ani munciți.

Iată exemplul unui pensionar care are 29 de ani munciți, iar – pe baza contribuțiilor – pensia este de numai 1.251 de lei:

În cazul său, statul i-a mai acordat un supliment de 30 de lei ca să poată primi pensia minimă.

Un pensionar care a muncit doar 15 ani automat ia pensia minimă de 1.281 de lei. În timp ce pensionarul de mai sus, după 29 de ani munciți, primește tot 1.281 de lei.

După cum se vede din documentul de mai sus, pensionarul are doar 13,88 de puncte, ceea ce indică faptul că a avut contribuții foarte mici, deși a muncit 29 de ani. Are doar 2 ani pentru care i se acordă puncte de stabilitate (bonus). Astfel, a primit un punct de stabilitate.

Asta se poate întâmpla fie pentru că a muncit pe salariu foarte mic, chiar minim, fie pentru că angajatorul nu i-a plătit toate contribuțiile.

Tocmai de aceea, este recomandat să verificați periodic dacă angajatorul vă plătește contribuțiile la pensie (25% din salariul brut).

Autorul mai recomandă:

Harta salariilor minime din Europa. Cine câștigă cel mai mult în 2026 și pe ce loc se află România

480 lei în plus pentru toți pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează

Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Raportul american poate fi folosit de politicieni din SUA chiar și într-o declarație de război”
10:00
Dan Dungaciu: „Raportul american poate fi folosit de politicieni din SUA chiar și într-o declarație de război”
Harta salariilor minime din Europa. Cine câștigă cel mai mult în 2026 și pe ce loc se află România
09:31
Harta salariilor minime din Europa. Cine câștigă cel mai mult în 2026 și pe ce loc se află România
ACTUALITATE Victor Ponta: „Trump reprezintă tot ceea ce usr-iștii detestă. USR a pus mâna pe țară prin propagandă și ipocrizie”
09:00
Victor Ponta: „Trump reprezintă tot ceea ce usr-iștii detestă. USR a pus mâna pe țară prin propagandă și ipocrizie”
ALERTĂ Poliția din Republica Moldova examinează o dronă găsită în raionul Drochia. Localnicii sunt sfătuiți să evite apropierea de astfel de obiecte
08:37
Poliția din Republica Moldova examinează o dronă găsită în raionul Drochia. Localnicii sunt sfătuiți să evite apropierea de astfel de obiecte
FLASH NEWS Explozie într-un bloc din Chitila, două persoane au ajuns la spital cu arsuri. 40 de oameni au fost evacuați
08:16
Explozie într-un bloc din Chitila, două persoane au ajuns la spital cu arsuri. 40 de oameni au fost evacuați
FLASH NEWS Germania a descoperit una dintre cele mai mari rezerve de litiu din lume. Cum ar putea rezolva problemele energetice ale Europei
08:11
Germania a descoperit una dintre cele mai mari rezerve de litiu din lume. Cum ar putea rezolva problemele energetice ale Europei
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit „un alt Pământ”, dar cu o temperatură periculoasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe