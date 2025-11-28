Prima pagină » Diverse » Andrei Gușă a fost ales vicepreședinte AUR, în urma votului intern pe platforma electronică a partidului

Andrei Gușă a fost ales vicepreședinte AUR, după ce a avut loc votul intern pe platforma electronică a formațiunii politice, zilele acestea. De altfel, Petrișor Peiu a fost ales drept noul președinte al partidului. Lista cu vicepreședinții se găsește mai jos.

Andrei Gușă se află pe lista vicepreședinților partidului Alianța pentru Unirea Românilor(AUR). A fost ales în urma votului intern care a avut loc prin intermediul platformei electronice a formațiunii politice, arată Ecopolitic.ro. Lista completă cu vicepreședinții este următoarea:

  • Adrian Axinia;
  • Răzvan Biro;
  • Ramona Bruynseels;
  • Mihai Enache;
  • Andrei Gușă;
  • Ramona Lovin;
  • Mugur Mihăescu;
  • Dumitrina Mitrea;
  • Sorin Muncaciu;
  • Valeriu Munteanu;
  • Gianina Șerban;
  • Dan Tanasă;
  • Georgiana Teodorescu;
  • Nicolae Vlahu.

Convocarea Congresului Național al partidului are loc duminică, pe 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia.

„Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Național al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, locul unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unității românilor.

Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice”, transmite AUR.

De asemenea, Andrei Gușă va candida pentru funcția de primar al Municipiului Ploiești. Vezi AICI ce a declarat președintele organizației AUR Prahova.

