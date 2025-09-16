Deputatul AUR Andrei Gușă a criticat vehement partidele aflate la guvernare, după ce un moment de reculegere propus în plenul Parlamentului a fost respins de mai mulți aleși. Politicianul acuză coaliția aflată la guvernare că nu reprezintă interesele românilor în relația cu SUA.
Minutul de reculegere pentru Charlie Kirk ar fi fost sabobat de partidele din coaliție, arată deputatul AUR.
„Ieri, Grupul Parlamentar AUR a propus, în plenul Parlamentului, un moment de reculegere în memoria regretatului Charlie Kirk, mare jurnalist și influencer american, erou al unei generații și al libertății de exprimare în particular, precum și al curentului conservator în general. Am privit cu stupoare cum unii colegi de la USR, PNL și chiar de la PSD au decis să saboteze acest moment solemn”, a afirmat fiul lui Cosmin Gușă.
De menționat că, în semn de respect și omagiu pentru memoria lui Kirk, vicepreședintele Americii, J.D. Vance, a prezentat emisiunea acestuia în locul activistului conservator.
„Apropo de USR, PNL, chiar și PSD, care pretind că susțin parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar una spun și alta fac: e clar că ei acționează sub steag fals pentru relația cu SUA. De fapt, AUR-ul pare să fie singurul partid care susține ferm acest parteneriat, care este unul esențial pentru România anului 2025”, a mai declarat Gușă (foto).
În opinia acestuia, formațiunile politice din opoziție sunt „interpușii mișcării globaliste, care dorește să subjuge România”.
Deputatul AUR a făcut și alte afirmații grave, acuzând coaliția că favorizează multinaționalele, care „realizează 80% din cifra de afaceri din România, dar plătesc doar 20% din taxele pe profit, în timp ce IMM-urile românești controlează doar 20% din cifra de afaceri, dar achită 80% din taxele pe profit”.
Prin gestul lor la adresa memoriei lui Kirk, „este limpede că sunt anti-naționale și anti-americane și, mai devreme sau mai târziu, vor deconta”, a conchis deputatul AUR.
