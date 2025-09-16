Deputatul AUR Andrei Gușă a criticat vehement partidele aflate la guvernare, după ce un moment de reculegere propus în plenul Parlamentului a fost respins de mai mulți aleși. Politicianul acuză coaliția aflată la guvernare că nu reprezintă interesele românilor în relația cu SUA.

Minutul de reculegere pentru Charlie Kirk ar fi fost sabobat de partidele din coaliție, arată deputatul AUR.

Un simbol al libertății de exprimare a fost ignorat de partidele de la putere

„Ieri, Grupul Parlamentar AUR a propus, în plenul Parlamentului, un moment de reculegere în memoria regretatului Charlie Kirk, mare jurnalist și influencer american, erou al unei generații și al libertății de exprimare în particular, precum și al curentului conservator în general. Am privit cu stupoare cum unii colegi de la USR, PNL și chiar de la PSD au decis să saboteze acest moment solemn”, a afirmat fiul lui Cosmin Gușă.