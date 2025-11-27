Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”

Ilie Bolojan a discutat joi la Digi 24 despre pachetul de reforme pe administrație și a precizat că, în 2026, impozitele nu vor mai crește, dar se va pune presiune pe cheltuieli.

„Pachetul pentru administrația locală a fost discutat cu administrația și a rămas aspectul reducerilor de cheltuieli. Pentru a trece pe creștere, nu avem altă posibilitate. Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli”, a spus Ilie Bolojan.

„Reducerea anvelopei de cheltuieli e un factor de presiune pentru ca fiecare minister să urmărească disciplina financiară. Cu siguranță numărul de angajați se constată că sunt în plu”, a mai adăugat premierul .

„În administrația locală, cu exact același număr de angajați, au cheltuieli diferite. Însă finanțările nu se fac din taxele locale, ci vin de la Guvern, iar nemaivând posibilitate – am venit cu această propunere de reducere a cheltuielilor de personal”, a mai spus premierul.

Despre impozitele pe proprietate, Bolojan a precizat:

„Creșterile de impozit pe proprietate vor rămâne la local, fiind încasate de primării, însă nu de Guvern.” Premierul a explicat că există instrumente clare pentru controlul cheltuielilor la nivel local, dar fără disciplină financiară deficitul nu poate fi redus. „Există o grilă pe care fiecare prefectură din România o comunică primăriei – asta e o direcție”, a spus Ilie Bolojan.

FOTO: Mediafax

