Gândul publică punctajul USR pentru campania electorală, pensiile magistraților și pentru scandalul secretizării ajutorului pentru Ucraina. Ce trebuie să rostească liderii partidului la fiecare apariție TV – „Miza alegerilor de la București: fie mergem mai departe pe drumul început de Nicușor Dan, fie pierdem tot ce am câștigat în ultimii 4 ani”

Gândul a obținut punctajul pe care comunicatorii USR l-au transmis liderilor partidului pentru săptămâna în curs. Recomandările se referă atât la scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu, cât și la campania electorală pentru Primăria Capitalei, la pensiile magistraților, precum și la secretizarea ajutorului pentru Ucraina.

„Mantra săptămânii”, indicată chiar ca atare în document, privește, în mod expres, alegerile de la București.

Iată ce trebuie să rostească liderii partidului la fiecare apariție TV – „Miza alegerilor de la București: fie mergem mai departe pe drumul început de Nicușor Dan, fie pierdem tot ce am câștigat în ultimii 4 ani”.

Punctajul continuă cu tot programul electoral al lui Cătălin Drulă.

„Ce vrea Cătălin să facă în București:

– În primul rând, trebuie să implementăm referendumul: aducem banii înapoi la Capitală ca să putem investi în proiectele de care beneficiază tot orașul, nu doar câte un sector –

extinderea metroului, modernizarea bulevardelor, reabilitarea reţelelor de termoficare, refacerea spațiilor publice şi consolidarea clădirilor vulnerabile.

– Facem ordine în trafic: extindem metroul, refacem liniile de tramvai, amenajăm mai multe benzi unice de autobuz şi creștem siguranţa în trafic a pietonilor şi a bicicliştilor.

– Refacem spațiul public: trebuie să lăsăm mai mult loc pentru pietoni, biciclete, natură şi mai puţin pentru maşini. Refacem parcurile, pieţele publice şi străzile Bucureştiului, le facem mai verzi şi mai prietenoase pentru oameni. Astfel, oraşul devine un loc unde să poți respira, să te plimbi în siguranţă şi să te bucuri de spaţii verzi curate şi moderne.

– Creştem calitatea serviciilor publice ale Primăriei. Bucureștiul are nevoie de servicii publice care să arate grijă faţă de oameni: spitale moderne, şcoli sigure, sprijin pentru cei vulnerabili, cultură şi patrimoniu puse în valoare pentru comunitate.

– Facem oraşul mai sigur: căldură, apă curată, clădiri consolidate. Continuăm reabilitarea reţelei de termoficare și de apă-canal, consolidăm clădirile cu risc seismic şi modernizăm infrastructura oraşului, pentru ca Bucureştiul să fie mai sigur la cutremur şi să ofere servicii de bază la standarde moderne.

Pensiile magistraților, pe lista USR

Pe agenda comunicatorilor USR se află și avizul negativ dat de CSM proiectului privind pensiile magistraților. Iată ce trebuie să spună liderii USR despre subiect:

„Avizul este consultativ. Guvernul poate continua procedura de adoptare a legii. Urmează să fie convocată o şedinţă extraordinară de guvern vineri după-amiază pentru adoptarea legii pe care îşi va angaja răspunderea Guvernul. Cel mai probabil, marți, 2 decembrie, în plenul comun al Parlamentului, Guvernul îşi va angaja răspunderea.

Este regretabil că CSM, deşi a votat azi un aviz, abia mâine îl va transmite Guvernului, ştiut fiind termenul-limită de intrare în vigoare a legii, 28 noiembrie.

Pentru a nu pierde sute de milioane de euro, România, reprezentată de MIPE, va încerca probabil să convingă Comisia Europeană, prin dialog, că efectul urmărit prin jalonul PNRR s-a produs (chiar dacă cu o săptămână de întârziere față de ultimul termen-limită).

Coaliţia a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariu şi a mărit perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani. Proiectul a fost transmis spre elaborare tehnică la Ministerul Justiției şi Ministerul Muncii.

Propunerea coaliției ca pensiile magistraților să reprezinte 70% din valoarea ultimului venit net are următoarele aspecte pozitive:

Corespunde criteriului dat în deciziile anterioare ale CCR pe acest subiect: „valoarea pensiei să fie cât mai apropiată de cea a ultimului venit”.

Presupune o reducere substanțială de la valoarea actuală, de 100% din valoarea ultimului venit net.

Propunerea coaliției ca vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani, de la 48 de ani în momentul de față, gradual, pe o perioadă de tranziție de 15 ani, față de 10 ani în propunerea iniţială, va pune mai puţină presiune pe sistem dată de eventuale pensionări masive într-un interval scurt de timр”.

Ce spune punctajul USR despre ajutorul acordat Ucrainei

Documentul obținut de Gândul se referă și la poziția pe care ar trebui să o adopte liderii USR față de subiectul desecretizării ajutorului pe care România îl acordă Ucrainei.

„Dacă sunteți la TV și apare acest subiect: puteți spune că, personal, nu vedeți o problemă în a face publice asemenea date, dar că probabil există argumente care nu pot fi făcute publice care stau la baza deciziei, altfel nu s-ar explica de ce atât vechiul CSAT, cât și CSAT-ul în noua lui componență a luat și mai apoi păstrat această decizie (şi să nu uităm că deciziile în CSAT se iau în unanimitate).

Majoritatea aliaților informează public că sprijină, dar nu prezintă informații exacte privind conţinutul, cantitatea şi valoarea ajutorului dat Ucrainei.

Exemple de țări care nu divulgă astfel de informații: Polonia, România.

Țări care divulgă parțial: Italia, ţările nordice, Estonia, SUA.

Ţări care informau, dar au schimbat politica: Germania”, mai scrie în punctajul USR.

