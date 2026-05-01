Planificarea strategică și utilizarea tehnologiei sunt două metode excelente de a reduce costurile călătoriilor. Experții au dezvăluit care sunt ziua și ora ideală să rezervi bilete de avion.

Călătoriile cu avionul au devenit o provocare pentru bugetul oamenilor. Găsirea unui bilet accesibil nu mai ține de noroc, ci de o precizie aproape matematică în momentul rezervării. Improvizația a fost înlocuită de strategia digitală, scrie La Razon.

Ziua ideală pentru rezervarea biletelor de avion

Economiile reale la zborurile interne încep cu alegerea momentului potrivit. Potrivit datelor analizate de Jetcost, ziua de marți este cea mai ieftină, cu o medie de 63 de euro, comparativ cu duminica, când prețurile pot ajunge la 69 de euro din cauza cererii ridicate. Chiar și ora contează: rezervările făcute în jurul orei două dimineața pot reduce prețul până la aproximativ 57 de euro.

Anticiparea este un alt factor esențial. Achiziționarea biletelor cu mai puțin de cinci zile înainte înseamnă, aproape întotdeauna, prețuri peste medie. Economiile devin vizibile de la aproximativ 15 zile înainte, iar momentul optim este în jur de două luni, când prețul poate scădea cu circa 10%. Pentru zborurile lungi spre America de Nord sau Asia, planificarea trebuie făcută chiar și cu până la 26 de săptămâni înainte.

Diferențe mari în funcție de sezon

Sezonul influențează puternic prețurile, cu diferențe vizibile între lunile de iarnă și începutul verii. Conform datelor furnizate de KAYAK, ianuarie și februarie sunt cele mai ieftine luni pentru zboruri interne, cu o medie de 93 de euro, în timp ce în iulie prețurile ajung la aproximativ 144 de euro. Pentru zborurile internaționale, diferențele pot depăși 320 de euro între începutul anului și luna iunie.

Într-un context de costuri în creștere, diferența dintre un bilet accesibil și unul foarte scump depinde de evitarea momentelor de vârf și de valorificarea perioadelor cu cerere scăzută. Oportunitățile există, dar doar pentru cei care știu să planifice atent și să înțeleagă logica algoritmilor care stabilesc prețurile.

Recomandarea autorului:

