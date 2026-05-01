Când să cumperi cele mai ieftine bilete de avion. Experții dezvăluie ziua și ora ideală

Galerie Foto 3

Planificarea strategică și utilizarea tehnologiei sunt două metode excelente de a reduce costurile călătoriilor. Experții au dezvăluit care sunt ziua și ora ideală să rezervi bilete de avion.

Călătoriile cu avionul au devenit o provocare pentru bugetul oamenilor. Găsirea unui bilet accesibil nu mai ține de noroc, ci de o precizie aproape matematică în momentul rezervării. Improvizația a fost înlocuită de strategia digitală, scrie La Razon.

Ziua ideală pentru rezervarea biletelor de avion

Economiile reale la zborurile interne încep cu alegerea momentului potrivit. Potrivit datelor analizate de Jetcost, ziua de marți este cea mai ieftină, cu o medie de 63 de euro, comparativ cu duminica, când prețurile pot ajunge la 69 de euro din cauza cererii ridicate. Chiar și ora contează: rezervările făcute în jurul orei două dimineața pot reduce prețul până la aproximativ 57 de euro.

Anticiparea este un alt factor esențial. Achiziționarea biletelor cu mai puțin de cinci zile înainte înseamnă, aproape întotdeauna, prețuri peste medie. Economiile devin vizibile de la aproximativ 15 zile înainte, iar momentul optim este în jur de două luni, când prețul poate scădea cu circa 10%. Pentru zborurile lungi spre America de Nord sau Asia, planificarea trebuie făcută chiar și cu până la 26 de săptămâni înainte.

Diferențe mari în funcție de sezon

Sezonul influențează puternic prețurile, cu diferențe vizibile între lunile de iarnă și începutul verii. Conform datelor furnizate de KAYAK, ianuarie și februarie sunt cele mai ieftine luni pentru zboruri interne, cu o medie de 93 de euro, în timp ce în iulie prețurile ajung la aproximativ 144 de euro. Pentru zborurile internaționale, diferențele pot depăși 320 de euro între începutul anului și luna iunie.

Într-un context de costuri în creștere, diferența dintre un bilet accesibil și unul foarte scump depinde de evitarea momentelor de vârf și de valorificarea perioadelor cu cerere scăzută. Oportunitățile există, dar doar pentru cei care știu să planifice atent și să înțeleagă logica algoritmilor care stabilesc prețurile.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O hartă 3D masivă cu 47 de milioane de galaxii ar putea descifra secretul energiei întunecate
FLASH NEWS Oana Țoiu aruncă pisica în curtea PSD-ului: Moțiunea împotriva lui Bolojan, țapul ispășitor pentru criza actuală
18:24
Oana Țoiu aruncă pisica în curtea PSD-ului: Moțiunea împotriva lui Bolojan, țapul ispășitor pentru criza actuală
VIDEO Incendiu puternic, la o locuință din județul Botoșani. A existat pericol de explozie pentru că în incintă se afla și un centru de vânzare a buteliilor
18:22
Incendiu puternic, la o locuință din județul Botoșani. A existat pericol de explozie pentru că în incintă se afla și un centru de vânzare a buteliilor
INEDIT Premieră pentru ITA Airways. Un copil s-a născut în timpul zborului Dakar–Roma. Ce a transmis compania
18:14
Premieră pentru ITA Airways. Un copil s-a născut în timpul zborului Dakar–Roma. Ce a transmis compania
VIDEO Salvamontiştii din Argeş, mesaj de 1 mai: „Recomandăm turiștilor să se informeze despre starea traseelor”
18:10
Salvamontiştii din Argeş, mesaj de 1 mai: „Recomandăm turiștilor să se informeze despre starea traseelor”
PACE ÎN IRAN Teheranul trimite către SUA o nouă propunere pentru încetarea războiului. Ministrul iranian de Externe a discutat cu Kaja Kallas
18:08
Teheranul trimite către SUA o nouă propunere pentru încetarea războiului. Ministrul iranian de Externe a discutat cu Kaja Kallas
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu și-a făcut bilanțul de la minister cu mici și muștar în mână
17:55
Diana Buzoianu și-a făcut bilanțul de la minister cu mici și muștar în mână

Cele mai noi

Trimite acest link pe