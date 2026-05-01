1 mai, Ziua Muncii, este, pentru mulți, un prilej de a evada din viața cotidiană și de a petrece timp cu familia și prietenii. Multe persoane aleg să petreacă această zi la mare sau la munte, mai ales că anul acesta a picat într-o zi de vineri, deci au parte de un weekend prelungit. Însă, cu prețurile la combustibil în creștere față de anul trecut, șoferii care pleacă la drum vor plăti vizibil mai mult la pompă.

Deși mulți oameni nu își anulează planurile, caută activ metode de a cheltui mai puțin pe drum. Astfel, experții auto au împărtășit tehnici de condus economice. Un truc simplu îi poate ajuta pe șoferi să economisească sume considerabile la combustibil, relatează Express.

Trucul simplu pentru a economisi combustibil

În condiții de trafic, cand nu putem menține o viteză constantă, eficiența motorului scade drastic, însă modul în care conducem în aceste condiții influențează direct consumul de combustibil.

În trafic, mulți șoferi accelerează spre mașina din față și frânează brusc când aceasta încetinește. Motoarele moderne cu injecție de combustibil opresc complet alimentarea atunci când șoferul ridică piciorul de pe accelerație, menținând mașina în viteză. Asta înseamnă că vehiculul decelerează fără consum de combustibil.

Lăsând un spațiu puțin mai mare față de mașina din față și anticipând fluxul traficului, șoferii pot rula mai mult timp în viteză fără a accelera și pot frâna mai puțin, economisind combustibil la fiecare decelerare. Accelerările și frânările agresive pot crește consumul de combustibil cu 10–40% în trafic.

Urmând aceste sfaturi, șoferii ar putea economisi sume considerabile la combustibil, evitând accelerările și frânările bruște în trafic.

Recomandarea autorului:

