Biletele de avion sunt tot mai scumpe. Criza petrolului scumpește călătoriile în străinătate

Biletele de avion sunt tot mai scumpe după ce criza energetică globală cauzată de războiul SUA-Iran a lovit industria aeronautică.

Prețul petrolului este iar în creștere accelerată după ce Iran a reintrodus blocada asupra Strâmtorii Ormuz. Companiile aeriene sunt nevoite să transfere costurile ridicate către pasageri, potrivit Kanal D.

Biletele de avion, mai scumpe din cauza crizei petrolului

În medie, pasagerii plătesc cu 29 euro mai mult pentru zborurile în interiorul Europei. Și cu aproximativ 88 de euro mai mult pentru cursele lungi care pleacă din Europa.

Pentru rutele concrete, diferențele sunt și mai mari. O rută Barcelona-Berlin a crescut cu 26 de euro. Iar o cursă intercontinentală New York-Paris a crescut cu 100 euro.

Sezonul vacanțelor de vară se anunță dificil în 2026

Specialiștii atrag atenția că din cauza crizei kerosenului, s-ar putea reduce sau chiar anula zboruri. La nivel european se caută soluții pentru reducerea dependenței de carburanți.

