Un tânăr cu cetățenie română și siriană a fost reținut pe A2 după ce a fost prins cu 11 kilograme de canabis. El urma să vândă drogurile pe litoral

Un tânăr de 25 de ani cu dublă cetățenie, română și  siriană, a fost reținut de procurorii DIICOT, vineri, după ce fusese prins, cu o zi înainte, în flagrant, pe A2, cu 11 kilograme de canabis în mașină. Potrivit anchetatorilor, drogurile urmau să fie vândute pe litoral.

„La data de 1 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus reținerea unui inculpat, in vârstă de 25 de ani, persoană cu dublă cetățenie, siriană și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc”, au informat procurorii DIICOT.

Suspectul a fost prins în flagrant pe A2, joi, la nodul de ieșire spre Cernica, în timp ce transporta peste 11 kilograme de Canabis în mașina sa. Potrivit procurorilor, drogurile urmau să vie vândute pe litoral.

După ce l-au prins pe tânăr, anchetatorii au descins la trei adrese, acolo unde au găsit și ridicat alte aproximativ 5 kilograme de canabis, porționate în zece pungi, circa 25 grame rezină de canabis, 3 cântare electronice de mare precizie, precum și alte mijloace de probă.

Bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților Tribunalului București cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile.

