1 mai, ziua Muncii, este una dintre cele mai așteptate zile libere de către români. Mai mult decât atât, anul acesta a picat într-o zi de vineri, deci angajații și elevii au parte de o minivacanță. Acum, românii se pregătesc pentru un nou weekend prelungit.

Deși minivacanța de 1 mai de abia a început, în curând vom avea parte din nou de câteva zile libere. Rusaliile, sărbătoare creștină importantă, celebrată la 50 de zile după Paște, pică anul acesta pe data de 31 mai, o zi de duminică. A doua zi de Rusalii coincide cu Ziua Copilului, o altă zi liberă.

Astfel, angajații vor avea parte tot de trei zile libere consecutiv, mai exact weekend-ul și ziua de luni. Mai mult decât atât, elevii vor sta acasă și pe 5 iunie pentru că este Ziua Învățătorului.

Zile libere legale în 2026

1 iunie Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei (weekend prelungit)

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) și 26 decembrie (sâmbătă) – Crăciunul

Recomandarea autorului:

