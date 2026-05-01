1 mai, ziua Muncii, este una dintre cele mai așteptate zile libere de către români. Mai mult decât atât, anul acesta a picat într-o zi de vineri, deci angajații și elevii au parte de o minivacanță. Acum, românii se pregătesc pentru un nou weekend prelungit.
Deși minivacanța de 1 mai de abia a început, în curând vom avea parte din nou de câteva zile libere. Rusaliile, sărbătoare creștină importantă, celebrată la 50 de zile după Paște, pică anul acesta pe data de 31 mai, o zi de duminică. A doua zi de Rusalii coincide cu Ziua Copilului, o altă zi liberă.
Astfel, angajații vor avea parte tot de trei zile libere consecutiv, mai exact weekend-ul și ziua de luni. Mai mult decât atât, elevii vor sta acasă și pe 5 iunie pentru că este Ziua Învățătorului.
