Cât costă o plimbare cu vaporașul pe Lacul Costinești spre epavă, în minivacanța de 1 Mai

Mulți români au ales litoralul pentru a petrece minivacanța de 1 Mai, chiar dacă vremea nu prea este favorabilă anul acesta, iar unii au mers în Costinești, chiar dacă polul distracției se află, de obicei, la Vama Veche.

Poate că îi atrage și celebra epavă din stațiune, la care se poate ajunge cu vaporașul care pleacă de la debarcaderul de lângă Canal, în zona Obeliscului din Costineşti, iar plimbarea durează aproximativ 40 de minute.

O cursă cu vaporaşul L’Ozana, care este – de fapt – o barcă cu motor, costă 40 lei pentru un adult și 20 de lei pentru un copil, iar traseul începe pe sub Podul Argos, Obeliscul rămânând în dreapta, apoi ambarcațiunea o ia spre partea de nord a staţiunii.

Destinația finală este Evangelia, vasul grecesc care a eşuat pe ţărmul de la Costineşti la sfârşitul anilor ‘60, în urma unei furtuni puternice. Proprietarul vasului era un prosper om de afaceri grec, care l-ar fi abandonat din cauza costurilor prea mari pe care le-ar fi presupus repatrierea acestuia.

Dar mai există o variantă, neoficială, care spune că vasul ar fi fost împotmolit în mod intenționat pentru ca proprietarul să încaseze prima de asigurare. Însă, oricare ar fi adevărul, cert este că bătrânul vas a devenit simbolul stațiunii Costineşti şi, an de an, atrage tot mai mulți turişti.

Autorul mai recomandă:

1 Mai rece pe litoral, dar Vama Veche rămâne „polul distracției”. Turiștii vin pentru tradiție și nu se sperie de prețurile crescute

Coadă la Loft Mamaia de 1 Mai. Ce metodă inedită au găsit organizatorii ca să-i distreze pe turiștii aflați la rând

Mini-vacanța începe cu noi scumpiri la pompă. Cât costă azi benzina și motorina în benzinăriile din Capitală

Bucureștiul nu dezamăgește nici de 1 mai. Festivalul Micului cel Mare, petreceri și evenimente care au loc în Capitală în perioada 1-3 mai

Grevă totală în Grecia chiar de 1 Mai. Toate feriboturile, trase pe dreapta. Avertisment MAE pentru români

Lucrările de reparații pe partea bulgară a Podului Giurgiu – Ruse nu se opresc în minivacanța de 1 mai. Ce trebuie să știe șoferii români