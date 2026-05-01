Prima pagină » Actualitate » Cât costă o plimbare cu vaporașul pe Lacul Costinești spre epavă, în minivacanța de 1 Mai

Cât costă o plimbare cu vaporașul pe Lacul Costinești spre epavă, în minivacanța de 1 Mai

Galerie Foto 6
FOTO - Gândul

Mulți români au ales litoralul pentru a petrece minivacanța de 1 Mai, chiar dacă vremea nu prea este favorabilă anul acesta, iar unii au mers în Costinești, chiar dacă polul distracției se află, de obicei, la Vama Veche.

FOTO – Gândul

Poate că îi atrage și celebra epavă din stațiune, la care se poate ajunge cu vaporașul care pleacă de la debarcaderul de lângă Canal, în zona Obeliscului din Costineşti, iar plimbarea durează aproximativ 40 de minute.

FOTO – Gândul

O cursă cu vaporaşul L’Ozana, care este – de fapt – o barcă cu motor, costă 40 lei pentru un adult și 20 de lei pentru un copil, iar traseul începe pe sub Podul Argos, Obeliscul rămânând în dreapta, apoi ambarcațiunea o ia spre partea de nord a staţiunii.

FOTO – Gândul

Destinația finală este Evangelia, vasul grecesc care a eşuat pe ţărmul de la Costineşti la sfârşitul anilor ‘60, în urma unei furtuni puternice. Proprietarul vasului era un prosper om de afaceri grec, care l-ar fi abandonat din cauza costurilor prea mari pe care le-ar fi presupus repatrierea acestuia.

FOTO – Gândul

Dar mai există o variantă, neoficială, care spune că vasul ar fi fost împotmolit în mod  intenționat pentru ca proprietarul să încaseze prima de asigurare. Însă, oricare ar fi adevărul, cert este că bătrânul vas a devenit simbolul stațiunii Costineşti şi, an de an, atrage tot mai mulți turişti.

FOTO – Gândul

FOTO – Gândul

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Premieră pentru ITA Airways. Un copil s-a născut în timpul zborului Dakar–Roma. Ce a transmis compania
18:14
Premieră pentru ITA Airways. Un copil s-a născut în timpul zborului Dakar–Roma. Ce a transmis compania
VIDEO Salvamontiştii din Argeş, mesaj de 1 mai: „Recomandăm turiștilor să se informeze despre starea traseelor”
18:10
Salvamontiştii din Argeş, mesaj de 1 mai: „Recomandăm turiștilor să se informeze despre starea traseelor”
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu și-a făcut bilanțul de la minister cu mici și muștar în mână
17:55
Diana Buzoianu și-a făcut bilanțul de la minister cu mici și muștar în mână
FLASH NEWS Diana Şoşoacă mulţumeşte oamenilor care au aşteptat-o la aeroport: „Dacă ei au dosare, noi avem adevărul”
17:52
Diana Şoşoacă mulţumeşte oamenilor care au aşteptat-o la aeroport: „Dacă ei au dosare, noi avem adevărul”
LEGE Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează extins impostura religioasă. CCR i-a respins anterior obiecțiile
17:49
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează extins impostura religioasă. CCR i-a respins anterior obiecțiile
REACȚIE Fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară demontează un Fake News marca Miruţă. Trenurile găsite și filmate de USR-ist nu zac de pomană. Ce a omis Miruță să spună ca să nu-și strice filmarea
16:43
Fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară demontează un Fake News marca Miruţă. Trenurile găsite și filmate de USR-ist nu zac de pomană. Ce a omis Miruță să spună ca să nu-și strice filmarea
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O hartă 3D masivă cu 47 de milioane de galaxii ar putea descifra secretul energiei întunecate
PACE ÎN IRAN Teheranul trimite către SUA o nouă propunere pentru încetarea războiului. Ministrul iranian de Externe a discutat cu Kaja Kallas
18:08
Teheranul trimite către SUA o nouă propunere pentru încetarea războiului. Ministrul iranian de Externe a discutat cu Kaja Kallas
VIDEO Litoralul de 1 Mai. În Vama Veche, tinerii își fac încălzirea pentru distracție, în timp ce Costineștiul este pustiu
17:48
Litoralul de 1 Mai. În Vama Veche, tinerii își fac încălzirea pentru distracție, în timp ce Costineștiul este pustiu
MILITAR Ucrainenii au transformat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații
17:30
Ucrainenii au transformat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații
COMUNICAT 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român și sesiunea Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, în România
17:18
45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român și sesiunea Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, în România
VIDEO După ce s-a aflat că are probleme de sănătate, Netanyahu a mers la sală ca să arate că e sănătos tun
17:08
După ce s-a aflat că are probleme de sănătate, Netanyahu a mers la sală ca să arate că e sănătos tun
CONTROVERSĂ Diego Maradona suferea de „tulburarea bipolară și personalitate narcisică”. Mărturisirile făcute de un psiholog judecat pentru moartea sa
16:58
Diego Maradona suferea de „tulburarea bipolară și personalitate narcisică”. Mărturisirile făcute de un psiholog judecat pentru moartea sa

Cele mai noi

Trimite acest link pe