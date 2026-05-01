Oana Țoiu atacă PSD în plină criză politică și dă vina pe social-democrați pentru problemele din economie

Ruxandra Radulescu
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, acuză Partidului Social Democrat de adâncirea crizei economice, după ce cursul euro a crescut, ca urmare a depunerii moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

Țoiu a precizat că nu va vota moțiunea pentru demiterea premierului Bolojan și a subliniat că România trebuie să păstreze direcția europeană.

„Votul meu este împotriva moțiunii de cenzură. Am și mandat de parlamentar. România trebuie să își reconfirme opțiunea europeană”, a precizat ministra de Externe, Oana Țoiu.

Oana Țoiu | Foto – Mediafax

„Suntem într-o criză politică inutilă”

Aceasta a invocat moțiunea AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, ca țap ispășitor pentru problemele economice ale României, după ce cursul euro a ajuns la un nou record. Amintim că, potrivit specialiștilor în economie, țara noastră se află în recesiune tehnică, de la începutul lunii februarie anul acesta.

„Fiecare dintre noi suntem datori celor care ne-au dat încrederea prin vot. Cursul a ajuns la un maxim istoric, iar decizia PSD se simte în buzunarul românilor, în rate mai mari, în prețuri mai mari și în grija partenerilor europeni.

Ilie Bolojan, premierul „austerității” / Foto – Mediafax

Suntem într-o criză politică inutilă, evitabilă, suprapusă peste o criză cu prețul la energie și una de securitate generată și de războiul de la graniță”, spune Oana Țoiu la Digi 24.

România a intrat în recesiune tehnică la începutul lui 2016

În data de 13 februarie 2026, INS anunța că economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) față de trimestrele anterioare.

Acest lucru s-a produs după ce în vara anului trecut, Guvernul a adoptat o serie de măsuri fiscal-bugetare pentru a reduce deficitul.

Odată cu învestirea Guvernului Bolojan, au fost adoptate măsuri pentru reducerea deficitului, în practică acestea fiind cunoscute ca măsuri de austeritate. Pentru a reduce deficitul bugetar, guvernul a majorat cota TVA și accizele, iar indexările pensiilor și salariilor au fost blocate.

În aceste condiții, și instituțiile financiare internaționale și-au revizuit semnificativ în scădere prognozele privind economia României pentru 2026 și 2027.

Bolojan ar urma să fie demis pe 5 aprilie

Premierul Ilie Bolojan ar urma să părăsească Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare, după ce moțiunea de cenzură, inițiată de PSD-AUR, a strâns 251 de semnături, cu mult peste cele 233 necesare.

Moțiunea de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan a fost depusă pe 28 aprilie la biroul președintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean, și la cel al președintelui Camerei Deputaților, social-democratul Sorin Grindeanu, conform procedurii.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
20:05
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
ULTIMA ORĂ În plină vacanță de 1 Mai, când nimeni nu este atent, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că România pierde încă o tranșă din PNRR, de aproape jumătate de miliard de euro
19:02
În plină vacanță de 1 Mai, când nimeni nu este atent, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că România pierde încă o tranșă din PNRR, de aproape jumătate de miliard de euro
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu și-a făcut bilanțul de la minister cu mici și muștar în mână
17:55
Diana Buzoianu și-a făcut bilanțul de la minister cu mici și muștar în mână
FLASH NEWS Diana Şoşoacă mulţumeşte oamenilor care au aşteptat-o la aeroport: „Dacă ei au dosare, noi avem adevărul”
17:52
Diana Şoşoacă mulţumeşte oamenilor care au aşteptat-o la aeroport: „Dacă ei au dosare, noi avem adevărul”
REACȚIE Fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară demontează un Fake News marca Miruţă. Trenurile găsite și filmate de USR-ist nu zac de pomană. Ce a omis Miruță să spună ca să nu-și strice filmarea
16:43
Fostul şef al Autorităţii pentru Reformă Feroviară demontează un Fake News marca Miruţă. Trenurile găsite și filmate de USR-ist nu zac de pomană. Ce a omis Miruță să spună ca să nu-și strice filmarea
FLASH NEWS Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România
15:36
Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România
Mediafax
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mediafax
Zile libere 2026. Când va fi următorul weekend prelungit?
Click
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Vasele de sânge descoperite în oasele de T. rex schimbă tot ce știam despre dinozauri
ACTUALITATE În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Dumitru Costin: „Lupta pentru drepturile lor este mai vie ca oricând”
20:00
În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Dumitru Costin: „Lupta pentru drepturile lor este mai vie ca oricând”
ACTUALITATE Dumitru Costin: „Aici avem voturi împărțite. Ne întoarcem la popor și poporul să hotărască, cine mai merită să mai rămână viața politică
20:00
Dumitru Costin: „Aici avem voturi împărțite. Ne întoarcem la popor și poporul să hotărască, cine mai merită să mai rămână viața politică
TENSIUNI Noi tensiuni comerciale între SUA și UE. Trump anunță că impune taxe vamale de 25% pe mașinile europene de săptămâna viitoare. Care sunt excepțiile
19:46
Noi tensiuni comerciale între SUA și UE. Trump anunță că impune taxe vamale de 25% pe mașinile europene de săptămâna viitoare. Care sunt excepțiile
ACTUALITATE Dumitru Costin, președinte BNS: „România a fost prima țară din U.E. care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX, sistemul de pensii”
19:30
Dumitru Costin, președinte BNS: „România a fost prima țară din U.E. care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX, sistemul de pensii”
FLASH NEWS Trump nu vrea să poarte o vestă antiglonț din motive estetice: „Nu vreau să arăt cu 10 kilograme mai gras”
19:15
Trump nu vrea să poarte o vestă antiglonț din motive estetice: „Nu vreau să arăt cu 10 kilograme mai gras”
FLASH NEWS Autoritățile au închis cabinetul privat unde o femeie a intrat în comă cerebrală, apoi a murit. Ce nereguli au găsit inspectorii
19:11
Autoritățile au închis cabinetul privat unde o femeie a intrat în comă cerebrală, apoi a murit. Ce nereguli au găsit inspectorii

