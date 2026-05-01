Oana Țoiu atacă PSD în plină criză politică și dă vina pe social-democrați pentru problemele din economie

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, acuză Partidului Social Democrat de adâncirea crizei economice, după ce cursul euro a crescut, ca urmare a depunerii moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

Țoiu a precizat că nu va vota moțiunea pentru demiterea premierului Bolojan și a subliniat că România trebuie să păstreze direcția europeană.

„Votul meu este împotriva moțiunii de cenzură. Am și mandat de parlamentar. România trebuie să își reconfirme opțiunea europeană”, a precizat ministra de Externe, Oana Țoiu.

„Suntem într-o criză politică inutilă”

Aceasta a invocat moțiunea AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, ca țap ispășitor pentru problemele economice ale României, după ce cursul euro a ajuns la un nou record. Amintim că, potrivit specialiștilor în economie, țara noastră se află în recesiune tehnică, de la începutul lunii februarie anul acesta.

„Fiecare dintre noi suntem datori celor care ne-au dat încrederea prin vot. Cursul a ajuns la un maxim istoric, iar decizia PSD se simte în buzunarul românilor, în rate mai mari, în prețuri mai mari și în grija partenerilor europeni.

Suntem într-o criză politică inutilă, evitabilă, suprapusă peste o criză cu prețul la energie și una de securitate generată și de războiul de la graniță”, spune Oana Țoiu la Digi 24.

România a intrat în recesiune tehnică la începutul lui 2016

În data de 13 februarie 2026, INS anunța că economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) față de trimestrele anterioare.

Acest lucru s-a produs după ce în vara anului trecut, Guvernul a adoptat o serie de măsuri fiscal-bugetare pentru a reduce deficitul.

Odată cu învestirea Guvernului Bolojan, au fost adoptate măsuri pentru reducerea deficitului, în practică acestea fiind cunoscute ca măsuri de austeritate. Pentru a reduce deficitul bugetar, guvernul a majorat cota TVA și accizele, iar indexările pensiilor și salariilor au fost blocate.

În aceste condiții, și instituțiile financiare internaționale și-au revizuit semnificativ în scădere prognozele privind economia României pentru 2026 și 2027.

Bolojan ar urma să fie demis pe 5 aprilie

Premierul Ilie Bolojan ar urma să părăsească Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare, după ce moțiunea de cenzură, inițiată de PSD-AUR, a strâns 251 de semnături, cu mult peste cele 233 necesare.

Moțiunea de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan a fost depusă pe 28 aprilie la biroul președintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean, și la cel al președintelui Camerei Deputaților, social-democratul Sorin Grindeanu, conform procedurii.

