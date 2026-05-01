Imaginea PSD-ului din sondaje este falsă. Dumitru Costin, președinte BNS: „Partidul a coborât la un minim istoric și este în continuă scădere”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Dumitru Costin, președinte BNS, a vorbit despre cum PSD-ul a scăzut vertiginos în sondaje, în timp ce AUR crește exponențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Dumitru Costin: „Deci PSD-ul a scăzut vertiginos, a scăzut și continuă să scadă. Există în momentul de față un procent uriaș de voturi care ar merge, dacă mâine sunt alegeri, către o anumită formațiune politică, către principalul partid de Opoziție. În momentul de față, AUR depășește 40% în sondaje.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Dumitru Costin a vorbit despre cum PSD-ul a scăzut vertiginos în sondaje, în timp ce AUR crește exponențial. Acesta a început prin a spune că pe fondul politic actual, există posibilitatea ca un nou partid să câștige teren. Blocul Național Sindical, explică Costin, face sondaje în legătură cu alegerile, deși nu sunt publicate. Acesta explică faptul că este necesar ca Blocul să știe cum gândesc cetățenii. Președintele BNS susține că imaginea PSD-ului din sondaje este una falsă. PSD-ul, afirmă acesta, are un scor minim istoric în sondaje și continuă să scadă. În același timp, AUR este într-o creștere exponențială, depășind chiar pragul de 40% în rândul alegătorilor.

„Numai alegeri anticipate nu avem nevoie. Cu toate că legea asta poate să fie asumată și adoptată și prin asumarea răspunderii. Spre exemplu, dacă Guvernul rămâne sau dacă un alt guvern, o altă Coaliție vine la putere… În opinia mea, președintele se protejează pe sine. În momentul de față, încearcă să scoată castanele din foc cu mâna altora. Îi va lăsa pe cei din zona politică să se sfâșie între ei. Și, în opinia mea, cred că trebuie să ne pregătim pentru o posibilă inițiativă în lunile care urmează. La sfârșitul acestui an, la începutul anului viitor, probabil că vom vedea pe eșicherul politic al României o nouă formațiune politică apărută din spuma mării, care să atragă. Noi facem și niște măsurători sociologice și măsurători politice. Nu le dăm publicității că nu suntem în competiție, nu suntem nici angajați de vreun partid. Da, eu trebuie să știu care este, spre exemplu, percepția politică în masa de cetățeni cu drept de vot. Pot să spun, spre exemplu, că cifrele care au ieșit în ultima lună de zile legate de scorul pe care îl scoate PSD-ul, dacă mâine sunt alegerile, sunt false. Au coborât la un minim istoric în momentul de față și, din păcate pentru ei, sunt în continuă scădere. Au scos informațiile prin niște entități prietene, prin niște voci prietene, tocmai ca să se valorizeze mai mult negocierea. Deci PSD-ul a scăzut vertiginos, a scăzut și continuă să scadă. Există în momentul de față un procent uriaș de voturi care ar merge, dacă mâine sunt alegeri, către o anumită formațiune politică, către principalul partid de Opoziție. În momentul de față, AUR depășește 40% în sondaje. Dar mai există încă un lucru interesant. În masa de cetățeni români cu drept de vot, 22% dintre aceștia nu sunt mulțumiți de nicio formațiune politică. Asta ar oferi o potențială creștere pentru un nou partid politic.”, a explicat președintele BNS.

