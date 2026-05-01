Incendiu puternic, la o locuință din județul Botoșani. A existat pericol de explozie pentru că în incintă se afla și un centru de vânzare a buteliilor

Un incendiu puternic a izbucnit într-o locuință din satul Câmpeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani. Pompierii au acționat de urgență, mai ales că în interior se afla și un centru de vânzare a buteliilor.

Însă, până la sosirea acestora, pentru a evita o deflagrație, localnicii au extras peste 10 butelii din gospodăria afectată de flăcări.

„Au ars 5 tone de furaje și aproximativ 5 m² din acoperișul casei. La fața locului au acționat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi și Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Buteliile au fost scoase de cetățeni până la sosirea echipajelor de pompieri. Acolo era un centru de vânzare butelii”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.

