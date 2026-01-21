Data exactă la care ar veni Sfârșitul Lumii în 2026, potrivit renumitului Heinz von Foerster. Calculele matematice care stau la baza previziunii

Heinz von Foerster, fizician și filosof austriac, a presupus acum 66 de ani că omenirea va ajunge la un punct de colaps demografic pe 13 noiembrie 2026. Foerster este cunoscut pentru cercetările sale în domeniul ciberneticii și pentru că a fondat Biological Computer Laboratory la Universitatea Illinois în 1958. Născut la Viena în 1911, s-a mutat în Statele Unite după Al Doilea Război Mondial, unde a devenit o figură de referință în studiul sistemelor complexe și al interacțiunii dintre biologie și informatică, publică Ziarul Românesc.

În 1960, Heinz von Foerster a publicat un articol care a atras multă atenție datorită previziunii sale matematice privind sfârșitul lumii. Folosind un model bazat pe creșterea exponențială a populației umane din ultimii două mii de ani, omul de știință a presupus că omenirea va ajunge la un punct de colaps demografic pe 13 noiembrie 2026.

Von Foerster a numit această perspectivă „apocalipsa demografică”, susținând că, dacă populația mondială ar continua să crească necontrolat, omenirea ar fi „strivită de propriul număr”. Teoria pornea de la premisa că, în lipsa unor războaie nucleare sau a unor foamete globale și cu resurse alimentare încă suficiente, sistemul ar deveni nesustenabil.

Creșterea exponențială a populației

Previziunea lui von Foerster se baza pe ecuații matematice complexe care descriau creșterea populației în termeni de creștere exponențială. Totuși, chiar autorul a precizat ulterior că acest calcul nu poate fi considerat exact, deoarece nu includea variațiile anuale ale creșterii demografice și nu ținea cont de factori sociali, economici și politici care influențează natalitatea și mortalitatea.

Cu toate acestea, modelul propus de von Foerster a contribuit la conștientizarea publicului asupra problemei supra-populării și a consecințelor de mediu și sociale ale unei creșteri necontrolate a populației mondiale.