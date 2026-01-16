Prima pagină » Știri externe » Poporul care este deja în anul 2976. Cum a ajuns să fie deja cu aproape 1.000 de ani „înaintea restului lumii”

Chiar dacă abia am celebrat trecerea în 2026, în Africa de Nord milioane de oameni au întâmpinat deja anul 2976, celebrând Yennayer (n.r. Anul Nou amazigh), o sărbătoare a identității, tradiției și a legăturii profunde dintre acest popor și istoria sa.

În Africa de Nord, poporul Amazigh a celebrat trecerea în anul 2976. Nu este vorba de o călătorie în timp, ci despre un calendar diferit, care începe în anul 950 î. Hr., odată cu urcarea pe tronul Egiptului a regelui Sheshonq. Astfel, amazighii (n.r. berberii) se află cu aproape o mie de ani „înaintea” restului lumii.

Anul Nou amazigh, cunoscut sub numele de Yennayer, este celebrat între 12 și 14 ianuarie, în funcție de regiune, în comunitățile din Algeria, Maroc, Tunisia și Libia. În zilele acestea, familiile pregătesc mese îmbelșugate, aprind focuri și ascultă muzică tradițională, iar strigăte de „aseggas ameggaz” (La mulți ani) răsună în sate și pe străzile orașelor. Oamenii îmbracă costume tradiționale viu colorate, bogat brodate.

Termenul Amazigh înseamnă oameni liberi sau nobili, el desemnează un ansamblu de grupuri etnice considerate populațiile autohtone ale Africii de Nord, prezente în regiune încă din cele mai vechi timpuri consemnate. Deși nu există date oficiale, estimările indică existența a zeci de milioane de amazighi în Africa de Nord, cele mai mari comunități sunt în Algeria și Maroc. În Maroc, aproximativ 40% din populație este considerată amazighă.

Yennayer marchează un nou început și un prilej de reunire a familiei, reflectând totodată legătura strânsă pe care poporul amazigh a întreținut-o de-a lungul timpului cu natura. Având în vedere diversitatea comunităților amazighe, obiceiurile culinare variază de la o regiune la alta. În Munții Atlas din Maroc, pe mesele de Anul Nou se regăsește aproape întotdeauna ourkemen, un preparat hrănitor pe bază de legume, cereale integrale și condimente.

