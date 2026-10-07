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Cei 32 de șefi militari ai NATO s-au reunit în Ucraina pentru a discuta despre tacticile de război și noile tehnologii cu noul comandant ucrainean

Cei 32 de șefi militari ai NATO s-au reunit în Ucraina pentru a discuta despre tacticile de război și noile tehnologii cu noul comandant ucrainean
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Toți cei 32 de reprezentanți militari ai statelor membre NATO au fost în vizită la Kiev, pe 6 octombrie, pentru a se întâlni cu Mihailo Drapatîi. Printre aceștia s-a aflat și reprezentantul Italiei, amiralul Giuseppe Cavo Dragone. 

De la preluarea funcției, noul comandant al armatei ucrainene a reorganizat trupele ucrainene pentru un război bazat pe drone, un sistem de comandă descentralizat și pe un comandament mai tânăr.

Prin intensificarea atacurilor cu dronă la nivel local prin Operațiunea Vivaldi, Ucraina a reușit să recâștige teren. De asemenea, el a anunțat un plan pe 30 de ani de modernizarea Forțelor Armate ale Ucrainei. 

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Giuseppe Cavo Dragone a anunțat pe platforma X că întregul comitet militar al NATO își reafirmă sprijinul pentru Ucraina:

„Ieri, am vizitat Kievul împreună cu întregul Comitet Militar al NATO pentru a reafirma sprijinul neclintit pentru #Ucraina.Discuțiile cu generalul-maior Drapatîi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, s-au concentrat pe prioritățile militare ale Kievului și pe lecțiile învățate în vederea consolidării capacității de pregătire a Aliaților pentru amenințările actuale și viitoare.În timpul vizitei la Kiev, cei 32 de reprezentanți militari și cu mine nu am omis să ne exprimăm respectul profund la Zidul Memoriei al celor Căzuți pentru Ucraina.”

În urma discuțiilor de pe 6 octombrie, 32 de reprezentanți militari ai statelor membre NATO au discutat despre cum ar putea să sporească nivelul de pregătire al NATO pentru amenințările curente și viitoare, potrivit Pravda.

Alexus Grinkewich, comandantul suprem al aliaților NATO în Europa, a dezvoltat o strategie pentru atingerea victoriei în contextul în care Rusia și-a intensificat atacurile de război hibrid asupra flancului estic al NATO. El a anunțat integrarea noilor tehnologii de apărare precum drone și AI.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a declarat că „în Europa, nu este pace, în acest moment”, făcând referire la incursiunile cu drone și actele de sabotaj ale Kremlinului pe flancul estic al NATO.

Sursa Foto: X

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