Alexandru Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională proiectele de ordin prin care extinde finanțarea programelor de Acțiuni Prioritare în șase spitale din țară. Tot el anunță și noi proceduri medicale pentru pacienții cu afecțiuni grave. Măsurile vizează prevenirea morții subite cardiace,îngrijirea pacienților aflați în stare critică și accesul la tratamente endoscopice moderne.

„Continuăm să dezvoltăm programele de Acțiuni Prioritare, finanțate direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții să beneficieze de tratamentele de care au nevoie, la timp și cât mai aproape de casă. Astăzi am pus în transparență decizională proiectele de ordin prin care extindem finanțarea în șase spitale și introducem noi proceduri medicale pentru pacienții cu afecțiuni grave”, a scris ministrul Alexandru Rogobete pe rețeaua de socializare.

Defibrilatoare cardiace interne la Spitalul Județean Brașov

Prin programul de Acțiuni Prioritare pentru Prevenirea Morții Subite Cardiace (AP-PMSC), Ministerul Sănătății va finanța defibrilatoare cardiace interne la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, conform lui Alexandru Rogobete.

Defibrilatoarele vor fi destinate pacienților care au un risc mare de aritmii severe și pot contribui la prevenirea deceselor provocate de tulburările grave de ritm cardiac.

O altă măsură vizează programul de Anestezie și Terapie Intensivă (AP-ATI), prin care Ministerul Sănătății suplimentează finanțarea pentru medicamentele și materialele sanitare necesare îngrijirii pacienților critici în cinci spitale din țară:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați;

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov;

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;

Spitalul Municipal Turda.

Proceduri endoscopice moderne și videocapsule minim invazive

Alexandru Rogobete a anunțat și noi tratamente endoscopice moderne (AP-ENDO), prin care sunt introduse proceduri minim invazive pentru pacienții cu cancere biliare avansate, tratamentul infecțiilor severe ale căilor biliare, drenajul colecțiilor abdominale și al complicațiilor pancreatice, precum și pentru tratamentul unei game extinse de hemoragii digestive.

Totodată, proiectul prevede finanțarea unor noi dispozitive medicale, inclusiv videocapsule endoscopice și echipamente dedicate intervențiilor avansate.

„Pentru mine, fiecare program extins înseamnă un pacient care poate primi mai repede tratamentul necesar.O familie care are mai multă speranță. O șansă în plus la viață. Nu eliminăm proceduri existente. Adăugăm soluții, extindem accesul și continuăm să dezvoltăm sistemul medical”, a mai transmis Alexandru Rogobete.