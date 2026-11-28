Ilie Bolojan, liderul PNL și fost premier al României, critică PSD și susține că deficitul bugetar, de aproximativ 50 de miliarde de lei, despre care vorbesc social-democrații, nu a fost produs în mandatul său, ci în timpul guvernării conduse de Marcel Ciolacu. Bolojan afirmă că actualele probleme financiare ale țării au fost moștenite de la guvernul anterior și spune că, în perioada în care a condus Executivul, cheltuielile au fost reduse cu 27 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Nu era covrigul lui Bolojan!” Cum răspunde fostul premier acuzațiilor PSD privind deficitul

Ilie Bolojan a criticat modul în care social-democrații au prezentat situația deficitului bugetar și a afirmat că problemele financiare ale României provin din perioada guvernării Marcel Ciolacu.

„Ar fi trebuit aceia care au venit la guvernare să se ocupe de guvernarea țării. Dar pentru asta îți trebuie ceva curaj, îți trebuie seriozitate și atunci cu ce au venit? Au venit cu gălăgia legată de moștenirea care s-a lăsat, de gaura din covrig, dar nu era covrigul lui Bolojan. Găurile și deficitele vin din perioada în care era guvernul Ciolacu, ca să ne înțelegem foarte bine ce discutăm.

Așa cum s-a văzut și din raportul Ministerului de Finanțe, am redus cheltuielile. Și față de aceeași perioadă a anului trecut, am cheltuit cu 27 de miliarde de lei mai puțin. Deci este o reducere evidentă. Dar problemele pe care noi le avem sunt în continuare dificil de gestionat și aș vrea să mă înțelegeți ce tip de probleme sunt”, a declarat Ilie Bolojan.

Cum a apărut gaura de 50 de miliarde de lei în buget

Pe 26 noiembrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi lăsat în urmă obligații de plată neacoperite de aproximativ 50 de miliarde de lei, echivalentul a peste 2% din PIB.

Ulterior, Gândul a analizat și raportul privind starea finanțelor publice prezentat de ministrul Alexandru Nazare și a identificat obligații suplimentare. Potrivit calculelor, totalul ar ajunge la 51,7 miliarde de lei, adică aproximativ 2,5% din PIB.

Raportul oficial al Ministerului Finanțelor indică însă plăți restante de 37,9 miliarde de lei. Diferența până la suma de peste 51 de miliarde de lei rezultă din adăugarea unor obligații și plăți care nu apar în totalul prezentat în raport, inclusiv lucrări de investiții executate și neplătite, rambursări de TVA estimate și facturi aferente programelor Ministerului Dezvoltării.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că suma care se apropie de 50 de miliarde de lei reprezintă solicitările de finanțare transmise de ordonatorii de credite, nu exclusiv obligații certe de plată. Potrivit acestuia, aproximativ 19 miliarde de lei sunt obligații certe.