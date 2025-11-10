Prima pagină » Diverse » Celebrul avocat Bob Amsterdam în emisiunea lui Tucker Carlson: Statul de drept din UE nu funcționează. Am văzut ce s-a întâmplat în România

Celebrul avocat Bob Amsterdam în emisiunea lui Tucker Carlson: Statul de drept din UE nu funcționează. Am văzut ce s-a întâmplat în România

10 nov. 2025, 12:22, Diverse
Celebrul avocat Bob Amsterdam în emisiunea lui Tucker Carlson: Statul de drept din UE nu funcționează. Am văzut ce s-a întâmplat în România

Reputatul avocat Bob Amsterdam, specializat în protecția drepturilor omului, a criticat Uniunea Europeană în podcastul lui Tucker Carlson și a amintit, printre altele, anularea alegerilor din România și eliminarea lui Călin Georgescu din cursa pentru Cotroceni. Discuția nu a fost axată pe România în special, ci pe politicile pe care Uniunea Europeană le-a luat de-a lungul timpului și care au dus, în cele din urmă la o funcționare deficitară a statului de drept.

Avocatul american crede că Uniunea Europeană este în pericol dacă nu își reconsideră acțiunile în ceea ce privește valorile fundamentale. Există o dialectică, spune Bob Amsterdam, unde toată lumea se teme de un război cu Rusia și folosește recurent această problemă. Europa este complet paralizată dar, în același timp, Rusia se chinuie să cucerească Kievul de mai bine de 4 ani.

 „Cum poate Europa să se teamă atât de mult de Rusia și totuși, în același timp, să instrumentalizeze această frică pentru a-și distruge economiile, pentru a menține sancțiunile, pentru a se angaja într-un comportament extrem de autodistructiv și a nu reuși să mențină valorile democratice? I-ați văzut dând afară un candidat în România. Ați văzut ce încearcă să facă în Germania. Vedeți ce este în Franța. Este o ștergere continuă a statului de drept. Trebuie să începem să revenim la principiile fundamentale în ceea ce privește statul de drept peste tot, altfel îl vom pierde complet peste tot”, a declarat Bob Amsterdam în podcastul lui Tucker Carlson.

