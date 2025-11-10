Prima pagină » Actualitate » Alegerile nu sunt despre proiecte, ci despre bani. MULȚI bani. 11 miliarde de lei. Bucureștiul, împărțit “ca la Monopoly”, între PNL, USR și PMP. Oamenii lui Vlad Voiculescu administrează 19 spitale,PNL are Transporturile, prin „Mână Lungă”, un fost pedelist din „GAȘCA” lui Băsescu

Alegerile nu sunt despre proiecte, ci despre bani. MULȚI bani. 11 miliarde de lei. Bucureștiul, împărțit “ca la Monopoly”, între PNL, USR și PMP. Oamenii lui Vlad Voiculescu administrează 19 spitale,PNL are Transporturile, prin „Mână Lungă”, un fost pedelist din „GAȘCA” lui Băsescu

10 nov. 2025, 05:00, Actualitate
Alegerile nu sunt despre proiecte, ci despre bani. MULȚI bani. 11 miliarde de lei. Bucureștiul, împărțit “ca la Monopoly”, între PNL, USR și PMP. Oamenii lui Vlad Voiculescu administrează 19 spitale,PNL are Transporturile, prin „Mână Lungă”, un fost pedelist din „GAȘCA” lui Băsescu

Peste mai puțin de 5 săptămâni, bucureștenii sunt chemați să aleagă un nou primar general. Bătălia pentru București este foarte intensă, iar principalele partide au mize extrem de mari. Capitala este un oraș complex, cu multe instituții în subordine și puțini sunt bucureștenii care știu cum se împarte politic bugetul orașului „ca la Monopoly”. De exemplu, USR este partidul care deține o felie extrem de importantă din această „plăcintă” de miliarde de lei. Cei care controlează însă cei mai mulți bani sunt cei de la PNL, prin vechi oameni din „Garda” lui Traian Băsescu. 

Partidele politice și candidații la Primăria Capitalei se „luptă”, de fapt, pe miliarde de lei. În spațiul public, contrele dintre partide chiar par a fi o bătălie. În realitate, însă, partidele politice își împart Bucureștiul între ele, ca la un joc de Monopoly, prin negocieri intense, jocuri politice, și cu girul extrem de important al primarului general.

PNL administrează cei mai mulți bani din bugetul Capitalei

PNL controlează cea mai mare parte din bugetul de 11 miliarde de lei în 2025. Are în coordonare Transporturile, STB, Termoficarea.

Șef al Direcției Transporturi este Victor Tărtăcuță, poreclit „Mână Lungă”. Acesta a fost pe vremuri omul lui Traian Băsescu, și viceprimar la Sector 3, pe vremea când primar era Liviu Negoiță. Potrivit surselor Gândul, Tărtăcuță a fost adus la Primăria Capitalei de către Ludovic Orban.

Din cele 11 miliarde de lei, cât este bugetul Capitalei în 2025, 1,8 miliarde merg la STB, iar 2,4 miliarde de lei la Termoenergetica. Ambele instituții sunt controlate de către PNL.

USR controlează 19 spitale din București, prin Vlad Voiculescu. Buget: aproape 800 de milioane de lei

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este în coordonarea USR București, respectiv sub controlul lui Vlad Voiculescu.

Șeful celor 19 spitale din București este Iustinian Roșca, numit de Nicușor Dan. Roșca vine din USR Sector 5, și are „pe mână” în 2025 aproape 800 de milioane de lei.

Mai mult, city-manager al Capitalei este tot un userist, Lucian Judule, cu atribuții importante.

Partidul lui Traian Băsescu administrează străzile și semaforizarea, cu un buget de peste 180 de milioane de lei

Administrația Străzilor București (ASB), instituția care se ocupă de asfaltarea străzilor, de montarea de stâlpișori, dar și de semaforizarea din oraș, este condusă de Marian Bârgău, membru PMP. ASB are în 2025 un buget de 181 milioane lei.

Dacă ne referim la PSD, acest partid este de ceva vreme la „coada” listei în ceea ce privește controlul instituțiilor subordonate Primăriei Capitalei.

Chiar dacă viceprimarul Capitalei este dat de PSD, acesta nu are atribuții de coordonare.

Bugetul Capitalei pe anul 2025 a fost votat abia pe 3 aprilie, după lungi negocieri între partidele politice din Consiliul General al Municipiului București.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Mediafax
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Adrian Năstase, reacție agresivă pe Facebook. Ce a stârnit mânia fostului lider PSD
Mediafax
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Companiile din întreaga lume se pregătesc pentru o nouă rundă de tarife impuse de Donald Trump
NEWS ALERT 🚨 (VIDEO) Două trenuri s-au ciocnit lângă Bratislava. Premierul slovac Robert Fico a activat serviciile de salvare
22:36
🚨 (VIDEO) Două trenuri s-au ciocnit lângă Bratislava. Premierul slovac Robert Fico a activat serviciile de salvare
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
CINEMA Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”
21:52
Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”
CINEMA Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”
21:05
Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”
ȘTIINȚĂ În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”
20:56
În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”
SPORT U. Craiova – UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul”
20:49
U. Craiova – UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul”