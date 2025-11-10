Peste mai puțin de 5 săptămâni, bucureștenii sunt chemați să aleagă un nou primar general. Bătălia pentru București este foarte intensă, iar principalele partide au mize extrem de mari. Capitala este un oraș complex, cu multe instituții în subordine și puțini sunt bucureștenii care știu cum se împarte politic bugetul orașului „ca la Monopoly”. De exemplu, USR este partidul care deține o felie extrem de importantă din această „plăcintă” de miliarde de lei. Cei care controlează însă cei mai mulți bani sunt cei de la PNL, prin vechi oameni din „Garda” lui Traian Băsescu.

Partidele politice și candidații la Primăria Capitalei se „luptă”, de fapt, pe miliarde de lei. În spațiul public, contrele dintre partide chiar par a fi o bătălie. În realitate, însă, partidele politice își împart Bucureștiul între ele, ca la un joc de Monopoly, prin negocieri intense, jocuri politice, și cu girul extrem de important al primarului general.

PNL administrează cei mai mulți bani din bugetul Capitalei

PNL controlează cea mai mare parte din bugetul de 11 miliarde de lei în 2025. Are în coordonare Transporturile, STB, Termoficarea.

Șef al Direcției Transporturi este Victor Tărtăcuță, poreclit „Mână Lungă”. Acesta a fost pe vremuri omul lui Traian Băsescu, și viceprimar la Sector 3, pe vremea când primar era Liviu Negoiță. Potrivit surselor Gândul, Tărtăcuță a fost adus la Primăria Capitalei de către Ludovic Orban.

Din cele 11 miliarde de lei, cât este bugetul Capitalei în 2025, 1,8 miliarde merg la STB, iar 2,4 miliarde de lei la Termoenergetica. Ambele instituții sunt controlate de către PNL.

USR controlează 19 spitale din București, prin Vlad Voiculescu. Buget: aproape 800 de milioane de lei

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este în coordonarea USR București, respectiv sub controlul lui Vlad Voiculescu.

Șeful celor 19 spitale din București este Iustinian Roșca, numit de Nicușor Dan. Roșca vine din USR Sector 5, și are „pe mână” în 2025 aproape 800 de milioane de lei.

Mai mult, city-manager al Capitalei este tot un userist, Lucian Judule, cu atribuții importante.

Partidul lui Traian Băsescu administrează străzile și semaforizarea, cu un buget de peste 180 de milioane de lei

Administrația Străzilor București (ASB), instituția care se ocupă de asfaltarea străzilor, de montarea de stâlpișori, dar și de semaforizarea din oraș, este condusă de Marian Bârgău, membru PMP. ASB are în 2025 un buget de 181 milioane lei.

Dacă ne referim la PSD, acest partid este de ceva vreme la „coada” listei în ceea ce privește controlul instituțiilor subordonate Primăriei Capitalei.

Chiar dacă viceprimarul Capitalei este dat de PSD, acesta nu are atribuții de coordonare.

Bugetul Capitalei pe anul 2025 a fost votat abia pe 3 aprilie, după lungi negocieri între partidele politice din Consiliul General al Municipiului București.

