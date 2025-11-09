În dosarul instrumentat de DNA Iași cu privire la rețeaua de traficanți de influență în favoarea afaceristului vasluian Fănel Bogos, procurorii anticorupție l-au audiat zilele trecute pe Vasile Doană, fost procuror militar în PICCJ și la Secția Militară Anticoruție a DNA. Mai mult, conform surselor judiciare, de la percheziția domiciliară efectuată acasă la Doană, în Prahova, au fost ridicate telefonul mobil și calculatorul, urmând a se efectua zilele următoare și percheziția informatică.

După cum se știe, trezorierul PNL Mihai Barbu – acuzat de procurorii DNA Iași că l-a ajutat pe Fănel Bogos să aibă acces în biroul premierului Bolojan – a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Alți trei suspecți, reținuți inițial, au fost plasați sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Gândul a aflat, în exclusivitate, ce a povestit fostul procuror Doană anchetatorului care se ocupă de descifrarea cazului Bogos, în condițiile în care Fănel Bogos este arestat preventiv, iar în dosar urmează să aibă loc și alte audieri spectaculoase cum ar fi- spun sursele-cea a europarlamentarului Rareș Bogdan.

Vasile Doană a stat în fața procurorul șef al DNA Iași în urmă cu trei zile și a dat declarație în legătură cu acuzația care i-a fost adusă, de complicitate la trafic de influență.

Comform surselor Gândul, în fața anchetatorilor DA, Vasile Doană a explicat cu lux de amănunte întâlnirea dintre el și Mihai Aniței, pe care îl cunoștea de pe vremea când acesta a ajutat, în calitate de denunțător, la ancheta în cazul RAFO- vestitul dosar cu benzinarii – de care Doană s-a ocupat în calitate de procuror de caz.

Aniței l-a sunat pe Doană ca să se vadă cu el, s-au întâlnit și Aniței i-a spus că are un prieten cu care vrea să facă o afacere împreună,petru că acesta are bani, legată de suplimente medicale. Era vorba de Bogos. Tot Aniței i-a povestit că Fănel Bogoș, acest prieten al lui, are “o problemă gravă cu directorul ANSVSA Vaslui, Mihai Ponea” și că acesta din urmă l-a șpăguit cu 400.000 de euro și materiale de construcții iar cînd nu i-a mai dat spagă ar fi tăbărât pe el cu controalele și cu ordonanțe ca să îi închidă firmele. Mai mult, Aniței i-a povestit lui Doană și de episodul cu Laura Iusei, care l-ar fi dus pe Bogoș la o întâlnire la București cu niște foști generali din SRI care l-ar fi pus pe Bogoș să facă cu ei un contract de consultanță de 500.000 de euro pentru intervenția lor pe diverse “culoare” ca să îl dea jos pe Ponea din funcție, iar când Bogoș și-a dat seama că a fost “țepuit”, s-a decis să facă un denunț la DNA.

Întâlnirea lui Doană cu Bogoș din casa lui Aniței

Fostul procuror Doană a mai declarat că a aflat de la Aniței despre demersul lui Bogos și a soției acestuia, de a fi fost deja la DNA pentru a face denunțul la începutul lunii octombrie 2025 dar nu îl depusese și că Bogoș mai făcuse, în urmă cu un an, un denunț la DNA împotriva directorului DSVSA Vaslui pentru că i-ar fi dat lui Ponea un apartament șpagă, dar că până în prezent, în acest caz, nu s-a întâmplat nimic.

Drept urmare, Bogos și soția acestuia, s-au întâlnit cu fostul procuror militar Vasile Doamnă la Aniței acasă, unde Doană a recuoscut că singurul lucru pe care l-a făcut, la rugămintea lui Aniței de a-i ajuta prietenul, a fost să schițeze un denunț pe care Bogos urma să îl depună la DNA, fără a exista vreun contract între ei și fără vreo plată.

Doană a mai declarat că a achiesat să dea această mână de ajutor tocmai pentru că s-a gândit că dacă lucrurile pe care Bogos le susține sunt reale, și pentru care acesta avea și unele probe pe care i e-a arătat, atunci e de datoria foștilor săi colegi să descifreze adevărul, fiind vorba de fapte de corupție.

Numai că procurorul de caz, în urma audierii acestuia, a considerat că doar prin simpla prezență a lui Doană în acest cerc vicios și participarea lui la conceperea acelui denunț, fostul procuror militar poate fi pus sub acuzare pentru complicitate la trafic de influență. Rămâne de văzut dacă până la finalizarea anchetei această acuzație stă în picioare sau nu.

Ce a ridicat DNA din caza generalului (r) SIE, Nicolae Iană

Și casa generalului SIE în rezervă, Nicolae Iană a fost percheziționată și urmează a fi realizată, în cazul acestuia, și o percheziție informatică. Această percheziție vine la scurt timp după cea efectuată la Cristian Bălan, despre care se știe că a fost condamnat cu suspendare la 2 ani și 6 luni de închisoare în dosarul mitei de 22 de milioane de euro pentru

contractele duty-free din aeroportul Otopeni . Interesant este de urmărit și cine sunt generalii rezerviști cu care Bogoș i-a spus lui Aniței și lui Doană că a făcut contractul de consultanță de 500.000 euro pentru ca ei, prin conexiunile pe care le au, să intervină pentru a-l decapita pe Mihai Ponea din funcția de director ANSVSA Vaslui, întrucât această poveste începe să semene din ce în ce mai mult cu rețeaua consultanței făcute de Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, trimiși în judecată anul acesta de DNA central . Generalul rezervist Iană este un personaj cu greutate în sistem, el fiind apropiat și de gruparea Potra-Călin Georgescu și a lucrat în trecut la Petromservice, pe vremea lui Liviu Luca și Sorin Ovidiu Vântu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI