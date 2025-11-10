Donald Trump a grațiat o listă lungă de aliați politici care l-au sprijinit în planurile sale de anulare a alegerilor prezidențiale din 2020, potrivit procurorului Departamentului de Justiție specializat în grațieri, Ed Martin.

Printre persoanele enumerate într-un document, publicat de Martin pe X, duminică seară, se numără personalități de renume precum avocații lui Trump, Rudy Giuliani, Sidney Powell și fostul șef de cabinet al președintelui, Mark Meadows, printre zeci de alții. În total 77 de persoane au fost grațiate.

„Această proclamație pune capăt unei grave nedreptăți naționale comise asupra poporului american în urma alegerilor prezidențiale din 2020 și continuă procesul de reconciliere națională”, se arată în documentul, care indică data de 7 noiembrie și este semnat de președinte.

Grațierile prezidențiale se aplică doar acuzațiilor federale, nu și acuzațiilor statale sau locale. De asemenea, documentul precizează în mod explicit că nu se aplică președintelui Trump.

Zeci de persoane implicate în cazul „falșilor alegători”, grațiate

Lista a inclus mai mulți americani care au participat direct ca membri ai listelor de falși electori al căror scop era să-i înlocuiască pe alegătorii de stat aleși în mod corespunzător.

Acel complot, susținut la cel mai înalt nivel de Trump și aliații săi, a dus în cele din urmă la încercarea susținătorilor președintelui de a opri certificarea alegerilor din 2020, pe 6 ianuarie 2021 – o demonstrație politică care s-a transformat într-o adunare de oameni care au atacat Capitoliul SUA și l-au asediat timp de câteva ore.

Presa internațională scrie că, momentul în care anunțul a fost făcut părea ales special, pentru ca știrea să fie îngropată în ciclul de știri din jurul shatdown-ului guvernamental.

Pe lângă dirijarea schemei „electorului fals”, membrii echipei juridice a lui Trump din 2020, numiți în document, au participat la o altă metodă, mai ortodoxă, de contestare a rezultatelor alegerilor din 2020. În mai multe procese intentate de Giuliani, Jenna Ellis și alți membri ai echipei juridice a campaniei, Trumpworld a susținut că fraude electorale pe scară largă au avut loc în numeroase state și au schimbat rezultatele alegerilor în favoarea lui Biden.

Campania nu a reușit niciodată să ofere dovezi definitive niciunui judecător care a preluat cazurile, bazându-se în schimb pe declarații sub jurământ semnate de susținătorii președintelui, care au susținut că au fost martori la activități nefaste.

Giuliani, care a fost imaginea publică a echipei juridice a campaniei Trump în 2020, a căzut în dizgrație personală și profesională din cauza acțiunilor sale. Părând neglijent, confuz și de-a dreptul incompetent uneori în timp ce prezenta cazul președintelui, fostul primar al orașului New York, cunoscut sub numele de „Primarul Americii” după ce a condus orașul în timpul atacurilor teroriste din 11 septembrie, a fost exclus din barou la Washington, DC și New York.

