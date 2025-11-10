Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, număr de stand-up comedy la o conferință pe apărare: “Colegii mi-au pregătit un discurs despre cooperarea româno-germană, începând cu secolul 13”. A râs și Nicușor, a râs și sala

Nicușor Dan, număr de stand-up comedy la o conferință pe apărare: “Colegii mi-au pregătit un discurs despre cooperarea româno-germană, începând cu secolul 13”. A râs și Nicușor, a râs și sala

10 nov. 2025, 11:49, Știri politice
Galerie Foto 4

Prezent la o conferință dedicată Cooperării Industriale în Domeniul Apărării, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, președintele României, Nicușor Dan, și-a început discursul degajat, cu o glumă.

Vezi galeria foto
4 poze

„Știți că colegii mi-au pregătit un discurs care vorbește despre cooperarea româno germană începând cu secolul 13 – râsete… Dar o să mă rezum la ultimii 30 de ani și la ce este relevant pentru viitor”, a spus președintele României.

Abia dacă s-a mai putut concentra după propria glumă, în care i-a luat la țintă pe propriii consilieri care i-au scris discursul.

A râs Nicușor Dan, a râs și sala

Președintele și-a continuat alocuțiunea cu greu, distrat de propria prestație. Momentul a contaminat și sala.

Nu e prima dată când președintele Nicușor Dan stârnește hohote de râs, voluntar sau involuntar.

Gândul a scris în repetate rânduri despre gafele de protocol, blocajele din discursurile președintelui sau despre momentele de inadecvare publică în care s-a aflat.

Președintele României a deschis, luni, Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a subliniat potențialul uriaș al colaborării dintre cele două țări și rolul strategic pe care România îl poate juca în industria europeană de apărare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

VIDEO Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare
11:13
Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare
EXCLUSIV Alegerile nu sunt despre proiecte, ci despre bani. MULȚI bani. 11 miliarde de lei. Bucureștiul, împărțit “ca la Monopoly”, între PNL, USR și PMP. Oamenii lui Vlad Voiculescu administrează 19 spitale,PNL are Transporturile, prin „Mână Lungă”, un fost pedelist din „GAȘCA” lui Băsescu
05:00
Alegerile nu sunt despre proiecte, ci despre bani. MULȚI bani. 11 miliarde de lei. Bucureștiul, împărțit “ca la Monopoly”, între PNL, USR și PMP. Oamenii lui Vlad Voiculescu administrează 19 spitale,PNL are Transporturile, prin „Mână Lungă”, un fost pedelist din „GAȘCA” lui Băsescu
ULTIMA ORĂ Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump. Președintele SUA reacționează: „Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți”
20:09
Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump. Președintele SUA reacționează: „Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți”
Viktor Orban, mesaj din avion, în drum spre casă, după întâlnirea cu Donald Trump: „Europa, este timpul să te trezești! Instrumentele Bruxelles-ului împotriva noastră au fost neutralizate!” Cât au câștigat maghiarii la facturile de iarnă
19:22
Viktor Orban, mesaj din avion, în drum spre casă, după întâlnirea cu Donald Trump: „Europa, este timpul să te trezești! Instrumentele Bruxelles-ului împotriva noastră au fost neutralizate!” Cât au câștigat maghiarii la facturile de iarnă
JUSTIȚIE Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”
16:28
Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”
FLASH NEWS Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, dezvăluite de un consilier prezidențial: Avem nevoie de investitori
14:49
Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, dezvăluite de un consilier prezidențial: Avem nevoie de investitori
Mediafax
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
INFOTRAFIC: Atenție șoferi, ceața pune probleme în trafic în București și mai multe județe din Moldova și Transilvania
Click
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2025: Cât costă să aduci o mașină SH din Franța și care sunt zonele cu cele mai bune prețuri.
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce litere combinate reprezintă semnul „&”?
EXTERNE Trump l-a grațiat pe Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului, împreună cu un grup de aliați politic, implicați în „complotul” privind anularea alegerilor din 2020
11:32
Trump l-a grațiat pe Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului, împreună cu un grup de aliați politic, implicați în „complotul” privind anularea alegerilor din 2020
HOROSCOP Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
11:12
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
ULTIMA ORĂ Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
10:58
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
ECONOMIE Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România
10:54
Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România
EXTERNE Super-taifunul Fung-wong face ravagii în Filipine. Peste un milion de oameni au fost evacuați. Sate întregi au fost înghițite de ape
10:44
Super-taifunul Fung-wong face ravagii în Filipine. Peste un milion de oameni au fost evacuați. Sate întregi au fost înghițite de ape
EXTERNE Amendă pentru turiștii care beau alcool în timpul zilei. O țară preferată printre români a introdus sancțiuni dure. Ce arată noile reglementări
10:36
Amendă pentru turiștii care beau alcool în timpul zilei. O țară preferată printre români a introdus sancțiuni dure. Ce arată noile reglementări