Nicușor Dan, număr de stand-up comedy la o conferință pe apărare: “Colegii mi-au pregătit un discurs despre cooperarea româno-germană, începând cu secolul 13”. A râs și Nicușor, a râs și sala

Prezent la o conferință dedicată Cooperării Industriale în Domeniul Apărării, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, președintele României, Nicușor Dan, și-a început discursul degajat, cu o glumă.

„Știți că colegii mi-au pregătit un discurs care vorbește despre cooperarea româno germană începând cu secolul 13 – râsete… Dar o să mă rezum la ultimii 30 de ani și la ce este relevant pentru viitor”, a spus președintele României.

Abia dacă s-a mai putut concentra după propria glumă, în care i-a luat la țintă pe propriii consilieri care i-au scris discursul.

A râs Nicușor Dan, a râs și sala

Președintele și-a continuat alocuțiunea cu greu, distrat de propria prestație. Momentul a contaminat și sala.

Nu e prima dată când președintele Nicușor Dan stârnește hohote de râs, voluntar sau involuntar.

Gândul a scris în repetate rânduri despre gafele de protocol, blocajele din discursurile președintelui sau despre momentele de inadecvare publică în care s-a aflat.

Președintele României a deschis, luni, Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a subliniat potențialul uriaș al colaborării dintre cele două țări și rolul strategic pe care România îl poate juca în industria europeană de apărare.

