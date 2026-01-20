Cine plătește pentru reparațiile la bloc, Asociația de proprietari sau locatarii? Răspunsul poate fi surprinzător pentru mulți

Mulți români nu știu că legislația le oferă mici „porțite” pentru a obliga Asociația de proprietari să plătească sau să ramburseze cheltuielile unor reparații, conform speciliștilor în administrarea spațiilor comune ale unui imobil de locuințe.

Reparațiile la părțile comune ale unui bloc sunt plătite din banii colectați de la fiecare proprietar în parte, prin contribuția lunară la fondul de reparații, fiind vorba de o cheltuială comună pentru întreținerea imobilului, scrie bzi.ro.

Fondul de reparații se colectează lunar, iar suma este stabilită într-o adunare generală anuală a proprietarilor, banii astfel obținuți fiind folosiți pentru lucrări majore, lucrări de întreținere, modernizare sau reabilitare, în timp ce fondul de rulment este folosit pentru acoperirea cheltuielilor curente.

Dar există și situații în care legea oferă posibilitatea locatarilor să beneficieze de rambursarea cheltuielilor sau acoperirea integrală a acestora, în anumite situații.

De exemplu, elementele precum acoperișul, fațadele, instalațiile de apă sau canalizare, terasele sunt considerate părți comune. Astfel, conform Legii nr. 196/2018, asociația de proprietari deține obligația legală de asigura mentenanța acestor spații. Aceste reguli se aplică în cazul unei simple pete de umezează apărute pe tavanul unei locuințe.

În cazul în care Asociația nu a luat măsurile necesare pentru remedierea problemelor, proprietarii pot acționa legal:

executarea lucrărilor pe cont propriu, urmând ca ulterior să solicite asociației rambursarea integrală a cheltuielilor

actiunea în instanță. Proprietarul poate cere despăgubiri în instanță pentru bunurile distruse și readucerea casei la starea inițială.

