Prima pagină » Video » Calorifere aproape reci, dar facturi mari la întreținere. Mulți bucureșteni ar putea plăti chiar și 1.000-1.200 de lei pe căldura care nu prea există

19 ian. 2026, 22:37, Video
FOTO - Captură video: România TV

Facturile vor fi la maximum, deși caloriferele sunt aproape reci. Sute de mii de oameni în București trăiesc un coșmar, de câteva săptămâni, după ce au rămas fără căldură. Și sunt foarte mulți oameni care îndură acest frig, inclusiv pensionari, oameni cu probleme de sănătate sau familii care au copii mici.

„Problema aceasta durează de cel puțin 5 ani de zile, deci nu de acum, de ieri, de astăzi. Dar dat fiind faptul că e iarna mai grea acum și e mult mai cer, este foarte frig în apartamentele oamenilor. Mai dau drumul la un aragaz, mai un calorifer electric, cine își permite. (…) Reprezint o asociație de pensionari, care au pensiile pe care le au și care nu-și permit și stau îmbrăcați, sunt înfofoliți în casă și îngheață de frig. Iar factura nu vine cu 39 sau 40%, cât ne dau ei agentul termic”, spune o bucureșteancă.

„Foarte greu, mai ales când trebuie să te speli. Chiar dacă este apă caldă, dar când vii de la baie până aici te ia gaia aia, de frig. La vârsta asta, nici circulația nu mai este normală, oasele sunt vai de mama lor și tremur. Am devenit așa de irascibilă, din cauza asta, pentru că sunt 5 ani, efectiv 5 ani consecutivi de când întâmpin povestea asta cu frigul. M-am săturat, nu știu ce să mai fac. Mai am și aerotermă, dar n-am mai scos-o și pe aia, e foarte greu. Nu pot nici să gătesc. Am 88 de ani, ce să mai fac la vârsta asta? E foarte greu!”, spune o altă locatară din Capitală, care locuiește într-un bloc cu probleme.

Caloriferele sunt aproape reci, dar căldura se va plăti ca și cum ar fi normală. Un apartament cu trei sau patru camere, de exemplu, poate ajunge la facturi de 1.000-1.200 lei la întreținere, potrivit România TV.

