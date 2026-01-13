Cum fentează unii români plata integrală a întreținerii. Proprietarii de apartamente trebuie să știe că fac o ilegalitate

Deținerea unui imobil implică respectarea unor reguli clare privind întreținerea, consumurile și folosirea spațiilor comune. Totuși, există proprietari care încearcă să evite sau să diminueze costurile ce le revin, punând în dificultate atât Asociația de Proprietari, dar și pe vecini. Mulți proprietari nu raportează corect numărul persoanelor care locuiesc în apartament, iar fapta este ilegală și se sancționează conform legii.

Ce este ilegal pentru românii care locuiesc la bloc

Ei bine, unii proprietari de la bloc nu raportează corect numărul persoanelor care locuiesc într-un apartament și din această cauză nu se face plata corectă la Asociația de Proprietari. Multe situații de acest fel apar dacă locuința a fost închiriată temporar, iar proprietarul nu actualizează datele, ceea ce reduce artificial contribuțiile la întreținere.

Când un apartament este dat în chirie, proprietarul deseori nu se implică în actualizarea declarațiilor privind numărul de ocupanți sau înregistrarea contractului, lăsând administrarea în voia întâmplării, a precizat pentru capital.ro avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, pentru .

Mai mult, există și unele cazuri în care consumul de apă este raportat mult mai mic decât realitatea, pentru a reduce factura. Aceste diferențe apar când se raportează consumul pe persoană, iar datele nu reflectă utilizarea reală.

De asemenea, proprietarii pot realiza legături neautorizate la instalații pentru a reduce consumul înregistrat. Uneori se modifică modul de conectare a mașinii de spălat sau a altor aparate din locuință pentru a influența citirea contorului.

Unii ajustează sau închid repartitoarele, iar trecerea de la consum la plată se face într-un mod care nu respectă regulile, generând discuții scandaluri cu ceilalți proprietari din bloc și cu Asociația de Proprietari.

Lista de întreținere, motiv de scandal între locatari

Cele mai multe conflicte, într-o comunitate dintr-un bloc, pornesc de la lista de întreținere lunară. De la momentul afișării, încep să curgă termene legale prevăzute de lege, iar locatarii cu datorii la întreținere intră în conflict cu Asociația de Proprietari.

Astfel, din momentul afișării listei de întreținere, apar termene de plată, termene de contestare și, ulterior, posibilitatea aplicării penalităților sau a acționării în instanță.

Termenul de plată a cotelor de contribuție este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afișării, dar penalitățile nu se aplică automat la expirarea termenului de plată. Asociația poate calcula penalități abia după trecerea a 30 de zile de la scadență.

Totodată, Asociația nu poate chema imediat proprietarul în judecată pentru că legea impune un termen minim înainte de introducerea acțiunii, iar proprietarul nu este obligat să accepte necondiționat lista afișată și are dreptul să solicite explicații și să conteste în scris modul de calcul, precizează sursa citată. Dacă președintele refuză să ofere documentele justificative, proprietarul se poate adresa altor structuri interne sau autorității locale.

Mulți români care locuiesc la bloc se plâng de faptul că intră în conflict cu Asociația de Proprietari din diverse motive. Locatarii… fie sunt puși la plată pentru anumite servicii, fără a fi anunțați, fie sunt refuzați dacă solicită documente administrative și contabile. Orice persoană care deține un apartament într-un imobil poate solicita informații și documente legate de administrarea blocului.

La rândul lor, proprietarii de la bloc au o serie de obligații privind raportarea corectă a persoanelor care locuiesc în apartament și consumul real al utilităților. Reguli stricte se impun și atunci când un apartament este dat în chirie. Și în aceste cazuri, cei care nu respectă legea riscă sancțiuni drastice.

