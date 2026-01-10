Cine plătește reparația acoperișului la bloc? Ce spune Legea nr. 196/2018 privind funcționarea asociațiilor de proprietari din România

Atunci când apar probleme la acoperișul blocului, apar și discuțiile despre cine plătește reparațiile. Este responsabiliatea tuturor locatarilor sau este numai a celor afectați direct?

Răspunsul este clar și se află în Legea nr. 196/2018 privind funcționarea asociațiilor de proprietari din România. Această lege este aceea care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor din România.

Această lege stabilește următoarele:

drepturile și obligațiile proprietarilor de apartamente ;

modul de organizare și funcționare al asociațiilor de proprietari ( adunare generală , președinte , comitet executiv , cenzor );

regulile privind cheltuielile comune , fondul de rulment și fondul de reparații ; atribuțiile administratorului de imobil ;

sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor ( amenzi ).

Astfel, Legea 196/2018 a înlocuit vechea Lege nr. 230/2007 și este actul normativ de bază utilizat în prezent pentru toate aspectele legate de viața în blocurile de locuințe.

Asemenea fundației sau casei scării, acoperișul blocului face parte din structura esențială a clădirii, iar întreținerea și repararea sa sunt deci responsabilitatea colectivă a tuturor locatarilor. Cheltuielile pentru reparații se împart între proprietari în funcție de cota-parte indiviză pe care o dețin, iar refuzul de a contribui la costuri nu este justificat în mod legal.

Problemele pot să apără în special în cazul locatarilor de la ultimul etaj, care resimt direct efectele unui acoperiș degradat. Dacă infiltrațiile sau alte daune nu determină acordul vecinilor de a contribui la reparații, legea oferă și alternative.

Proprietarii pot să notifice asociația de proprietari și să ceară o ședință pentru a lua o decizie în ce privește lucrările și repartizarea costurilor. Odată adoptată hotărârea în mod legal, ea devine obligatorie pentru toți locatarii, chiar pentru cei care nu sunt de acord. Dacă refuzul de plată continuă, asociația are decidreptul legal să recupereze sumele restante prin instanță.

